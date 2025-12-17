Ocho intoxicados por inhalación de gas en una vivienda de El Espinar

Ocho personas fueron atendidas y trasladadas al Hospital General de Segovia tras verse afectadas por una inhalación de gas en una vivienda de la calle Jardines, en el municipio de El Espinar. El incidente se produjo en la noche de este martes, cuando el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de varias personas con mareos y dolor de cabeza en el interior del domicilio.

Según la información facilitada, en un primer momento se solicitó asistencia para cuatro personas, ante la sospecha de una posible intoxicación por gas procedente de una calefacción de gas butano.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Segovia, la Policía Local de El Espinar, los Bomberos de Segovia, la empresa suministradora Repsol y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud del municipio.

En el lugar, los servicios sanitarios atendieron finalmente a ocho personas con síntomas de intoxicación por gas: cuatro mujeres de 58, 46, 38 y 7 años, y cuatro varones de 37, 12, 10 y 4 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital General de Segovia para su evaluación y tratamiento.