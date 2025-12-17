7 Comments

Este próximo sábado, a las 11.00 horas, se realizará el acto oficial de izado de la bandera de España en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, ubicada en la intersección de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I, en el entorno de la sede de la Comandancia de la Guardia Civil y del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados.

Tanto para el ensayo general, previsto para el viernes 19, entre las 10.00 y las 11.00 horas, como para el propio acto, el sábado 20, en este caso desde las 9.30 hasta las 12.00 horas, será necesario adoptar medidas especiales de regulación del tráfico y estacionamiento en distintas vías de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos.

Se cortará el tráfico en la avenida Juan Carlos I, en el sentido desde Padre Claret a la avenida de la Constitución en los siguientes puntos: en el acceso a la avenida Juan Carlos I desde la avenida Padre Claret; en la confluencia de Juan Carlos I con las calles Procuradores del Común, Estocolmo y Tomasa de la Iglesia.

Tampoco se podrá circular por la avenida Juan Carlos I, en el sentido desde la glorieta de la Guardia Civil a la avenida de la Constitución, en los siguientes puntos: en el acceso a la misma por esta zona y en la confluencia de la calle los Arroyos con Agapito Marazuela. Los vehículos procedentes de estas calles, se dirigirán por la calle Agapito Marazuela hacia la avenida Juan Carlos I.

Se cortará el tráfico en la glorieta de la plaza de la Universidad hacia la avenida de la Constitución y en los cruces de esta última con la travesía de Castillejos, y las calles Teniente Coronel Fernández de Castro y Cofradía de la Piedad. Tampoco se podrá circular con los vehículos por la glorieta de la avenida de la Constitución hacia la carretera de San Rafael, en sentido descendente, y en la confluencia de las calles Berlín y Giner de los Ríos.

El sábado 20, no se podrá estacionar, desde las 6.00 horas, en la avenida de la Constitución, 17, frente al Centro de Día de personas Mayores “San José”, desde la calle Goya hasta la Glorieta de Victoriano Hernando, en ambos sentidos, y en la avenida Juan Carlos I, desde la glorieta de Victoriano Hernando hasta el paso de peatones situado junto al semáforo más próximo.

Tanto el desarrollo del evento como el ensayo general previsto el día anterior, afectarán al recorrido habitual de varias líneas del servicio de autobuses urbanos, circunstancia sobre la que también se informará de manera detallada en una nota específica.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos y conductores ante las molestias que estas medidas puedan ocasionar, que intentará minimizar lo máximo posible y se ruega a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos con antelación, respete la señalización provisional y atienda en todo momento las indicaciones de la Policía Local.

Una vez finalizados los actos, se restablecerá progresivamente la circulación y se recuperará la normalidad en el tráfico de las vías afectadas.