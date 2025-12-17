7 Comments

Este próximo sábado, a las 11.00 horas, se realizará el acto oficial de izado de la bandera de España en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, ubicada en la intersección de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I, en el entorno de la sede de la Comandancia de la Guardia Civil y del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados.
Tanto para el ensayo general, previsto para el viernes 19, entre las 10.00 y las 11.00 horas, como para el propio acto, el sábado 20, en este caso desde las 9.30 hasta las 12.00 horas, será necesario adoptar medidas especiales de regulación del tráfico y estacionamiento en distintas vías de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos.
Se cortará el tráfico en la avenida Juan Carlos I, en el sentido desde Padre Claret a la avenida de la Constitución en los siguientes puntos: en el acceso a la avenida Juan Carlos I desde la avenida Padre Claret; en la confluencia de Juan Carlos I con las calles Procuradores del Común, Estocolmo y Tomasa de la Iglesia.
Tampoco se podrá circular por la avenida Juan Carlos I, en el sentido desde la glorieta de la Guardia Civil a la avenida de la Constitución, en los siguientes puntos: en el acceso a la misma por esta zona y en la confluencia de la calle los Arroyos con Agapito Marazuela. Los vehículos procedentes de estas calles, se dirigirán por la calle Agapito Marazuela hacia la avenida Juan Carlos I.
Se cortará el tráfico en la glorieta de la plaza de la Universidad hacia la avenida de la Constitución y en los cruces de esta última con la travesía de Castillejos, y las calles Teniente Coronel Fernández de Castro y Cofradía de la Piedad. Tampoco se podrá circular con los vehículos por la glorieta de la avenida de la Constitución hacia la carretera de San Rafael, en sentido descendente, y en la confluencia de las calles Berlín y Giner de los Ríos.
El sábado 20, no se podrá estacionar, desde las 6.00 horas, en la avenida de la Constitución, 17, frente al Centro de Día de personas Mayores “San José”, desde la calle Goya hasta la Glorieta de Victoriano Hernando, en ambos sentidos, y en la avenida Juan Carlos I, desde la glorieta de Victoriano Hernando hasta el paso de peatones situado junto al semáforo más próximo.
Tanto el desarrollo del evento como el ensayo general previsto el día anterior, afectarán al recorrido habitual de varias líneas del servicio de autobuses urbanos, circunstancia sobre la que también se informará de manera detallada en una nota específica.
El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos y conductores ante las molestias que estas medidas puedan ocasionar, que intentará minimizar lo máximo posible y se ruega a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos con antelación, respete la señalización provisional y atienda en todo momento las indicaciones de la Policía Local.
Una vez finalizados los actos, se restablecerá progresivamente la circulación y se recuperará la normalidad en el tráfico de las vías afectadas.
17 diciembre, 2025
Aplaudo la iniciativa del alcalde de Segovia, de hacer ondear la bandera de España, reivindicando nuestra querida patria frente al odio independentista. A veces una bandera bien ondeada se convierte en llama que ilumina el camino a seguir ante tanta oscuridad.
17 diciembre, 2025
Paripés de un alcalde inútil que va copiando a Nicolas Maduro en su plan populista para enganchar y apaciguar a los que no quieren ver su total negligencia e incapacidad de poder gestionar una pequeña ciudad. ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! ¡¡¡VIVA LA ROJIGUALDA!!! A casa con Mazarisas Bolivariano, el inepto… XD
17 diciembre, 2025
Amigo Glenn.
Siempre he sentido una envidia sana hacia esos paises que respetan sus simbolos. Francia, U.K, USA. Que respeto a sus himnos y sus banderas. Tu lo deberías saber, como buen Estadounidense. Recibido y querido, al menos por mi, en nuestra ciudad.
Nuestra bandera rojigualda desde Carlos III, únicamente interrumpidos pos los años de la ilegal tricolor de la Segunda República.
Me gusta ver ondear la bandera de mi país ESPAÑA. Me gusta verla ademas entre la Base Mixta, que poco durara, gracias a los gobernantes actuales y el Cuartel de nuestra muy querida Guardia Civil.
Me gusta verla ademas en la Glorieta de Victoriano Hernando y Palacios. Maestro y Editor. Defensor del Liberalismo que llego a versificar la Constitucion de 1.812. La famosa “PEPA”.
Amigo Glenn, que pronto llega la Navidad, a ver si tomamos unas cañas y al menos el rato que estemos juntos, se te pasa un poco el cabreo continuo que tienes.
18 diciembre, 2025
Cabreado no estoy, venga, me conoces de sobra, tío. Quería ser torero en España desde niño y ya encontré mi ruedo y con quien torear. Sabes perfectamente bien que no puedo haber quejado sobre el ayuntamiento PSOE durante tantos años y quedarme callado ahora cuando el PP hace EXACTAMENTE LO MISMO. Mazarías y sus advenedizos han resultado en un fraude monumental, ni mejoras en la Ceca, ni en la protección del Acueducto, ni dialogo ni nada… y sigo teniendo que limpiar el pretil del mirador yo, y montar subastas fingidas de piedras para saltar a los medios segovianos y llevar mi mensaje sobre el abandono del Acueducto a todos los españoles. Yo aplaudo la bandera española y por eso figura en mi foto de perfil en las RRSS. Lo de la bandera ahora es un paripé populista a tope, una distracción tipo Maduro, pero NO estoy en contra, ni mucho menos! El vino cuando quieras… llevo esperando casi un año y no me has vuelto a decir nada. Tráete a Mazarisas también y hablamos todos juntos (dejaré el capote, la muleta y el estoque en casa). Ahhh… y el Calumniador también, antes de su cita con el Juez… porque cuando le condena a retractar sus calumnias en la televisión nacional, todo va a estar por los cuatro costados. Un saludo. 🙂
17 diciembre, 2025
Cualquier daño que los independentistas puedan haber causado a los segovianos queda desvanecido frente al daño que puede causar el poder destinar 18000euros menos al bienestar de los ciudadanos. A mí modo de ver deberían haber hecho una colecta para que los grandes patriotas donasen parte de su patrimonio a la causa, tal vez de ese modo se podrían haber recaudado unos generosos 100 euros
17 diciembre, 2025
Imagina que bajas de la Albuera y te entra la angustia pensando que quizá te hayas pasado y estás en Portugal, o peor aún, en Marruecos. No te preocupes, que el señor alcalde está ahí al quite y nos va a poner una bandera para recordarnos los símbolos del estado. Gracias, Maza. Eres lo más grande.
17 diciembre, 2025
La ubicación es perfecta. Cruce de caminos entre la Avenida de la Constitución y la Avenida de Juan Carlos I. A un lado el cuartel de la Guardia Civil y al otro el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados.