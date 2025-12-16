6 Comments

El PSOE de Segovia ha celebrado un acto sobre deporte e inclusión en su sede provincial con la participación de Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del PSOE y diputado en el Congreso. El encuentro reunió a militantes, cargos públicos, representantes municipales, ciudadanía y miembros de clubes deportivos de la provincia para analizar la situación de la igualdad y la discriminación en el ámbito deportivo.

Durante su intervención, Víctor Gutiérrez hizo referencia a los avances logrados en materia de derechos LGTBI en España y señaló que el deporte continúa siendo uno de los espacios donde persisten comportamientos discriminatorios. En este sentido, afirmó que “no puede haber barra libre para el odio en campos y vestuarios” y defendió la necesidad de que el deporte sea “un entorno seguro y respetuoso”.

El acto fue inaugurado por el secretario de Organización del PSOE de Segovia, Sergio Iglesias, y estuvo moderado por el secretario ejecutivo de Acción Electoral, Formación y Diversidad LGTBI+ del partido en la provincia, Jaime Villalba. A lo largo de la jornada se abordó la necesidad de promover normas claras, formación específica y compromiso institucional para prevenir conductas discriminatorias en el ámbito deportivo.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, destacó el papel del deporte como herramienta de convivencia y cohesión social, especialmente en el contexto provincial. Aceves señaló que “hablar de deporte e inclusión es hablar de derechos humanos” y subrayó la importancia del tejido deportivo local como espacio de socialización.

Desde el PSOE de Segovia se trasladó el compromiso del partido con la igualdad y con la creación de entornos deportivos inclusivos, libres de discriminación por orientación sexual o identidad de género, incidiendo en la necesidad de seguir impulsando iniciativas que garanticen el acceso al deporte en condiciones de igualdad.