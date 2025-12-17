El Vibra Mahou Fest volverá a Segovia, aún sin cartel cerrado

El Vibra Mahou Fest regresará a Segovia en 2026 con una nueva edición que se celebrará el 12 de septiembre en el CIDE, según ha anunciado la organización del festival. Será el segundo año consecutivo que la capital segoviana acoja esta cita musical, tras la edición celebrada en 2025.

Por el momento, la organización no ha confirmado los artistas que formarán parte del cartel, cuyos nombres se darán a conocer el próximo 15 de enero, junto con los de las restantes ciudades incluidas en el recorrido del festival.

La edición de Segovia forma parte de la gira nacional del Vibra Mahou Fest 2026, que también tendrá paradas en Valladolid, León y Gijón. El festival combina música en directo con propuestas vinculadas a la cultura cervecera y una selección de gastronomía local.

La organización ha puesto ya a la venta una primera tanda de entradas a un precio promocional de 20 euros, disponible por tiempo limitado.

En la edición celebrada este año, el Vibra Mahou Fest reunió a miles de asistentes en Segovia, consolidándose como una de las citas musicales del calendario estival en la ciudad. La edición de 2026 volverá a situar al CIDE como uno de los escenarios del festival, a la espera de conocer los grupos y artistas que integrarán el cartel definitivo.