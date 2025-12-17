5 Comments

La Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses ha acusado al Ayuntamiento de Segovia de pretender “traficar con la estación de autobuses” y de priorizar intereses urbanísticos frente al servicio público del transporte interurbano. Así lo expresa en un comunicado en el que critica las últimas declaraciones del alcalde y el rumbo que, a su juicio, está tomando el proyecto de ampliación de la infraestructura.
Según la plataforma, tras firmarse el protocolo con la Junta que garantizaba la financiación de las obras de ampliación en su ubicación actual, entendieron que su labor había concluido. Sin embargo, aseguran que su postura cambió tras conocer que el alcalde “vuelve a unir el destino de la Estación al de la urbanización del Velódromo” y que ha iniciado negociaciones con los propietarios de esos terrenos para obtener suelo para la ampliación, pese a que el Ayuntamiento “ya cuenta con 9.347 m² libres de cargas para esa ampliación sin necesidad de negociar con nadie”.
El comunicado sostiene que esta estrategia responde a una intención clara: “el Ayuntamiento quiere sacar a la Estación de su emplazamiento actual, reubicarla al fondo de los terrenos de la urbanización, y sacar tajada jugando con los terrenos próximos a Ezequiel González”. La plataforma afirma que esta operación se realizaría “da igual si entre medias se lleva por delante un servicio público de la importancia del transporte interurbano”.
En el texto se reprocha al equipo de gobierno que “da prioridad a especular con el desarrollo urbanístico de los terrenos y buscar un claro beneficio económico, en lugar de dar prioridad a la ubicación actual de la Estación”, recordando que se trata de un servicio utilizado “por miles de segovianos a diario para desplazarse a sus lugares de estudio o de trabajo, para acudir al médico o para realizar gestiones de todo tipo”.
La plataforma cuestiona también las palabras del alcalde sobre la ampliación “en un emplazamiento que considera natural para su crecimiento” y advierte de que esa formulación puede encubrir un cambio de ubicación. En ese sentido, señalan que renunciar a los terrenos municipales ya disponibles supondría “mover la Estación a una ubicación mucho menos ventajosa que la actual”.
El colectivo asegura haber solicitado una reunión con el concejal de Urbanismo para aclarar estas cuestiones, pero afirma que no obtuvo respuestas concretas. Según el comunicado, sí se les confirmó que el proyecto municipal pasa por “sacar la infraestructura de su ubicación actual y llevarla al fondo de la urbanización”, dejando los terrenos próximos a Ezequiel González para “el negociete de las viviendas en el que —participando de pleno derecho en su Junta de Compensación— el Ayuntamiento iba a tener arte y parte”.
La plataforma denuncia que esta actuación supone “pasarse por el forro el interés público de la ciudadanía” y recuerda los acuerdos plenarios de 28 de mayo de 2021, en los que se aprobó constituir una mesa de trabajo con todos los grupos municipales para estudiar la ampliación de la estación en su ubicación actual. A su juicio, esos acuerdos “no se están cumpliendo” y la decisión responde a “una propuesta personalísima del actual alcalde con su equipo de gobierno”.
En el comunicado también se recuerda que el propio Partido Popular defendía en la oposición la existencia de suelo suficiente para ampliar la estación sin depender del Velódromo, incluso citando la normativa urbanística que permitiría disponer anticipadamente de esos terrenos. Por ello, la plataforma se pregunta “qué ha cambiado para dar este giro radical de 180º”.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses anuncia que ha solicitado una reunión con el alcalde y que, amparándose en la Ley de Transparencia, ha pedido acceso a la documentación que se está manejando. Consideran que el Ayuntamiento está actuando “sin contar con el resto de las formaciones que representan a una mayoría de segovianos, sin pasar por un pleno y sin informar con transparencia a la población”.
El comunicado concluye afirmando que el Ayuntamiento está dispuesto a “destrozar la situación privilegiada de la Estación de Autobuses, en la cabecera de la Avenida del Acueducto”, trasladándola “a un lugar clarísimamente peor para los intereses de los usuarios y escondida detrás de los bloques de una urbanización, con un obvio interés pecuniario”, una decisión que califican de “inaceptable”.
17 diciembre, 2025
Buenoooo… Aquí no se viene a perder dinero y el sueldo no es na comparado con los chanchullos urbanísticos en marcha. Por algo D. Alejandro no tiene ni 5 minutos para atender al Acueducto… y el alcalde no tiene ganas de recibir a nadie. La mafia PPerra… tic, tac, tic, tac…
17 diciembre, 2025
En la ciudad de Segovia basta con montar una “plataforma de lo que sea” para salir en los medios de comunicación. Propongo la “plataforma a favor de la creación de plataformas”, puede que hasta se sume algún director de periódico, de esos que dicen estar al “Día” jajajajajajajajajaj
17 diciembre, 2025
Se empeña la plataforma en que la estación no se mueva de sitio. ¿Y los segovianos que quieren? Pero el conjunto de los segovianos y no unos cuantos y cuantas.
A mi me parece descabellado el paso de los autobuses de Avanza, algunos grandísimos, por la rotonda del bar Norte y la rotonda de la calle Clavel o Santo Tomás, incluso en la de Comisaría, invaden todos los carriles y más. En un peligro para todos los usuarios de la vía, incluso para los peatones, que todos los días bajen 20 autobuses por estas rotondas.
También observo que hay muchos usuarios del autobús que se suben a él y se bajan en la parada que hay junto al cuartel de la Guardía Civil. Es posible que se utilice más esta parada que la propia estación. Entonces, me pregunto ¿no sería mejor que la estación estuviese en este lugar? Muy al pesar de ciertas personas que residen en el recinto amurallado, hay más segovianos que residen fuera del citado recinto que dentro del él.
Hagan un referendun o consulta con el padrón municipal, votamos todos y todas, y se construye una estación nueva en donde decidan los vecinos de Segovia y no en donde quiera una plataforma.
17 diciembre, 2025
Un nuevo caso para el sagaz Sherlock, Glenn Murray, el “Mueve piedras del Acueducto” y su amigo Watson, de la Plataforma. Qué haríamos si no lucharan contra el malvado Moriarty Maza, El especulador, ja, jaja.
17 diciembre, 2025
A poco que pusieramos nuestro cerebro a pensar. Con un poquito de sentido comun, si esto es posible.
Encontrariamos una solucion, que ademas facilitaria todo:
Negociando con los terrenos de ADIF, en el fondo de la estacion de ferrocarril, que poco uso le queda. tendriamos varias plantas ya vaciadas, para aparcar todos los autobuses turisticos, los que llegan de Madrid y otros destinos. Mucho mas cercana a la inmensa mayoria de ciudadanos que no viven en el recinto amurallado. Palazuelos, San Jose, La Albuera, Nuev Segovia, Puente de Hierro, El Cristo, etc. Retirariamos de la ciudad la circulacion de todos estos mastodontes facilitando el trafico restante. Los visitantes andarian un poco por nuestra ciudad, repartiendo el beneficio.
Con reforzar la linea de urbanos desde el recinto amurallado y desde el AVE. Solucionado.
Es una idea, seguro habra muchas mas. Todo menos seguir manteniendo y ampliando la situacion actual, junto a bloques de viviendas y atascando la ciudad.
En cuanto a sacar beneficio. Los Regidores municipales, están para eso, que vendan los derechos a edificar y los destinen a negociar con ADIF y a construir vivienda publica.