5 Comments

La Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses ha acusado al Ayuntamiento de Segovia de pretender “traficar con la estación de autobuses” y de priorizar intereses urbanísticos frente al servicio público del transporte interurbano. Así lo expresa en un comunicado en el que critica las últimas declaraciones del alcalde y el rumbo que, a su juicio, está tomando el proyecto de ampliación de la infraestructura.

Según la plataforma, tras firmarse el protocolo con la Junta que garantizaba la financiación de las obras de ampliación en su ubicación actual, entendieron que su labor había concluido. Sin embargo, aseguran que su postura cambió tras conocer que el alcalde “vuelve a unir el destino de la Estación al de la urbanización del Velódromo” y que ha iniciado negociaciones con los propietarios de esos terrenos para obtener suelo para la ampliación, pese a que el Ayuntamiento “ya cuenta con 9.347 m² libres de cargas para esa ampliación sin necesidad de negociar con nadie”.

El comunicado sostiene que esta estrategia responde a una intención clara: “el Ayuntamiento quiere sacar a la Estación de su emplazamiento actual, reubicarla al fondo de los terrenos de la urbanización, y sacar tajada jugando con los terrenos próximos a Ezequiel González”. La plataforma afirma que esta operación se realizaría “da igual si entre medias se lleva por delante un servicio público de la importancia del transporte interurbano”.

En el texto se reprocha al equipo de gobierno que “da prioridad a especular con el desarrollo urbanístico de los terrenos y buscar un claro beneficio económico, en lugar de dar prioridad a la ubicación actual de la Estación”, recordando que se trata de un servicio utilizado “por miles de segovianos a diario para desplazarse a sus lugares de estudio o de trabajo, para acudir al médico o para realizar gestiones de todo tipo”.

La plataforma cuestiona también las palabras del alcalde sobre la ampliación “en un emplazamiento que considera natural para su crecimiento” y advierte de que esa formulación puede encubrir un cambio de ubicación. En ese sentido, señalan que renunciar a los terrenos municipales ya disponibles supondría “mover la Estación a una ubicación mucho menos ventajosa que la actual”.

El colectivo asegura haber solicitado una reunión con el concejal de Urbanismo para aclarar estas cuestiones, pero afirma que no obtuvo respuestas concretas. Según el comunicado, sí se les confirmó que el proyecto municipal pasa por “sacar la infraestructura de su ubicación actual y llevarla al fondo de la urbanización”, dejando los terrenos próximos a Ezequiel González para “el negociete de las viviendas en el que —participando de pleno derecho en su Junta de Compensación— el Ayuntamiento iba a tener arte y parte”.

La plataforma denuncia que esta actuación supone “pasarse por el forro el interés público de la ciudadanía” y recuerda los acuerdos plenarios de 28 de mayo de 2021, en los que se aprobó constituir una mesa de trabajo con todos los grupos municipales para estudiar la ampliación de la estación en su ubicación actual. A su juicio, esos acuerdos “no se están cumpliendo” y la decisión responde a “una propuesta personalísima del actual alcalde con su equipo de gobierno”.

En el comunicado también se recuerda que el propio Partido Popular defendía en la oposición la existencia de suelo suficiente para ampliar la estación sin depender del Velódromo, incluso citando la normativa urbanística que permitiría disponer anticipadamente de esos terrenos. Por ello, la plataforma se pregunta “qué ha cambiado para dar este giro radical de 180º”.

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses anuncia que ha solicitado una reunión con el alcalde y que, amparándose en la Ley de Transparencia, ha pedido acceso a la documentación que se está manejando. Consideran que el Ayuntamiento está actuando “sin contar con el resto de las formaciones que representan a una mayoría de segovianos, sin pasar por un pleno y sin informar con transparencia a la población”.

El comunicado concluye afirmando que el Ayuntamiento está dispuesto a “destrozar la situación privilegiada de la Estación de Autobuses, en la cabecera de la Avenida del Acueducto”, trasladándola “a un lugar clarísimamente peor para los intereses de los usuarios y escondida detrás de los bloques de una urbanización, con un obvio interés pecuniario”, una decisión que califican de “inaceptable”.