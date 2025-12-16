12 Comments

El colectivo de la Policía Local de Segovia ha decidido retirarse de las horas extra voluntarias que hasta ahora permitían cubrir dispositivos y eventos extraordinarios en la ciudad, como pruebas deportivas, concentraciones masivas, procesiones y desfiles. Así lo han comunicado tras la celebración de una asamblea general el pasado viernes, 12 de diciembre, en la que participaron la mayoría de los agentes de la plantilla

Según trasladan en el escrito remitido a los medios, “todo el colectivo policial ha decidido borrarse de las horas extras voluntarias, que permitía cubrir los dispositivos y eventos que se producen en la ciudad”, una medida adoptada como consecuencia directa del “malestar importante en la plantilla” y de la falta de respuesta a problemas que, aseguran, han sido planteados “en muchas ocasiones con el equipo de gobierno de este ayuntamiento”, sin que “parezca que hagan nada por solucionarlos”.

La retirada de las horas extra se acordó en el marco de una asamblea general en la que se abordaron diversas cuestiones relacionadas con las condiciones laborales del Cuerpo. Como resultado de ese encuentro, los agentes redactaron y firmaron un manifiesto, respaldado por 78 policías, en el que expresan su “decidida voluntad en defensa de la dignidad y la mejora de las condiciones laborales, retributivas, de instalaciones y medios de los que dispone la Policía Local”.

En el documento, los firmantes subrayan que mantienen su compromiso con el servicio público, pero reclaman un mayor reconocimiento institucional. “Estamos comprometidos con nuestro deber de servicio público, pero necesitamos que se nos valore como agentes de la autoridad y la responsabilidad que conlleva”, señalan.

El manifiesto recoge cuatro reivindicaciones concretas que el colectivo considera urgentes. Entre ellas figura “la mejora de las instalaciones y medios con los que dispone el Cuerpo de Policía Local, siendo necesaria la construcción de un nuevo edificio junto al Parque de Bomberos que albergue al Cuerpo de Policía Local”. También reclaman “la igualdad retributiva con otros Cuerpos de Policía de Castilla y León”.

Asimismo, exigen “el cumplimiento íntegro del artículo 35 del Acuerdo de los empleados municipales del Ayuntamiento de Segovia respecto a la asistencia jurídica en caso de ser imputados en el ejercicio de nuestras funciones como empleados públicos” y “el cumplimiento de lo acordado en Mesa General de Negociación entre las organizaciones sindicales y el Gobierno municipal”.