IU pide reforzar la seguridad vial en la carretera de Villacastín

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Segovia una moción para reclamar medidas de seguridad vial y de mejora de la visibilidad en la carretera de Villacastín. La iniciativa recoge demandas trasladadas al Consistorio por la asociación de vecinos de La Fuentecilla–Puente de Hierro, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y atropellos en esta vía de entrada y salida de la ciudad.

IU señala que se trata de una carretera en la que los vehículos alcanzan velocidades elevadas pese a estar limitada a 40 kilómetros por hora, debido a la existencia de tramos largos sin elementos de calmado del tráfico, varias incorporaciones y curvas. La formación recuerda que en los últimos años se han producido atropellos y choques, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de intervenir.

Según expone IU, desde la estación de tren hasta la bajada al Tejerín hay más de 300 metros sin pasos de cebra elevados, una situación similar a la que se da en el acceso a la ciudad desde el otro extremo de la vía. Esta configuración, apunta el grupo, favorece que los vehículos circulen a mayor velocidad.

Entre las medidas que IU planteará al Pleno figuran la instalación de nuevos badenes o pasos de cebra —incluido uno solicitado por la asociación vecinal a la altura del estanco—, paneles luminosos de control de velocidad, un posible semáforo, señalización específica de centro escolar por la proximidad del CEIP Carlos de Lecea, la reducción del límite a 30 kilómetros por hora y la finalización del tramo de acera pendiente junto a la Vía Verde.

La moción también pone el foco en varios puntos con problemas de visibilidad, como la incorporación desde la calle Jesús Unturbe, donde, según IU, el espejo existente “no garantiza una seguridad suficiente”. Otras zonas señaladas son los accesos desde la calle Los Cotos y la travesía Carretera de Villacastín, así como la presencia de garajes situados en curvas y vehículos estacionados que reducen el campo de visión.

IU confía en que la moción sea aprobada y ejecutada para “reducir la velocidad y mejorar la visibilidad”, con el fin de incrementar la seguridad tanto de peatones como de conductores en esta vía.