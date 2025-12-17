La Plaza de la Merced y San Marcos estrenan nuevos parques infantiles

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Sostenibilidad Ambiental, continúa con la renovación de las áreas infantiles de la ciudad, una actuación que refleja el compromiso municipal con la infancia y las familias segovianas. Durante las últimas semanas, los trabajos se han desarrollado en los espacios destinados al juego infantil de la plaza de la Merced y del barrio de San Marcos, donde se ha realizado una inversión de 47.913 euros.

Esta mañana, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha visitado ambas áreas junto al concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, con el objetivo de comprobar el resultado de las actuaciones llevadas a cabo. En el parque de la plaza de la Merced han estado acompañados por la presidenta de la asociación de vecinos de San Andrés, Blanca García y Luis Cuesta, vecino de este barrio, y en San Marcos, han visitado este espacio con la presidenta de la asociación de vecinos de este barrio, Paloma Herrero.

La antigüedad y el deterioro que presentaban estas zonas han hecho necesaria esta intervención que ha tenido como prioridad garantizar la seguridad de los niños y niñas, y adaptar las instalaciones a la normativa europea vigente. El regidor segoviano ha señalado que “se trata de una actuación pensada para que estos espacios sean seguros, modernos y adecuados para el uso diario de los niños y niñas”.

Los trabajos han consistido en la retirada de los juegos obsoletos, así como de sus cimentaciones y estructuras de anclaje. Posteriormente, se han instalado nuevos elementos de juego, se ha restaurado el pavimento mediante labores de limpieza y la aportación de arena de río lavada, y se ha incorporado vallado de seguridad junto con nueva cartelería informativa.

En ambas áreas infantiles se han instalado dos conjuntos de multijuegos que incluyen toboganes, tubos, distintos niveles de plataformas y zonas de escalada. Además, se han colocado balancines: uno de dos plazas en el barrio de San Marcos y otro con capacidad para ocho niños y niñas en la plaza de la Merced.

En el área infantil de San Marcos se ha apostado especialmente por la integración con el entorno, incorporando una estructura de juego inspirada en un castillo. Asimismo, la cartelería informativa hace referencia a su ubicación privilegiada, a los pies del Alcázar de Segovia.

Todos los juegos y estructuras instalados están fabricados con materiales de alta calidad, gran resistencia y larga durabilidad, lo que garantiza un bajo mantenimiento. El diseño innovador de los elementos se ha combinado con su función lúdico-educativa, ya que fomentan la imaginación, el juego cooperativo, el aprendizaje y la socialización. “No se trata solo de jugar, sino de aprender, compartir y crecer”, han destacado los responsables municipales.

La renovación de estas áreas infantiles ha sido ejecutada por la empresa segoviana Mobiliario Urbano y Parques de Castilla S.L.U.

Los parques infantiles son espacios esenciales para la vida urbana, ya que favorecen la convivencia vecinal, refuerzan el sentimiento de barrio y hacen la ciudad más atractiva para las familias. Por ello, desde el Ayuntamiento de Segovia y la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental se continuará trabajando en el cuidado, mejora y renovación de estas áreas, como ya se ha hecho en otros espacios de la ciudad, entre ellos el parque infantil de la plaza de Somorrostro, en Santa Eulalia; el área infantil de los Jardinillos de San Roque, en San Millán; el espacio del Parque del Reloj, en Nueva Segovia; y en los barrios incorporados de Madrona, Zamarramala y Fuentemilanos. “Queremos una Segovia donde los niños jueguen seguros, las familias disfruten de los espacios públicos y los barrios sigan siendo lugares vivos”.