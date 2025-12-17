4 Comments

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha hecho balance del año en una rueda de prensa celebrada este martes en la que su portavoz, Noemí Otero, ha calificado de “claramente insuficiente” la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular liderado por el alcalde José Mazarías, que “vuelve a suspender tras dos años y medio de mandato. Hoy podemos afirmar que las políticas transformadoras que necesita Segovia no van a venir de la mano de este equipo de gobierno. El tiempo de Mazarías se agota”.

Uno de los ejes centrales del balance ha sido el incumplimiento del acuerdo presupuestario firmado el 30 de marzo entre Ciudadanos y el equipo de gobierno para garantizar la gobernabilidad de la ciudad al permitir con su abstención la aprobación del presupuesto municipal para este 2025.

“En marzo actuamos con rigor y responsabilidad para desbloquear los presupuestos, pero ese esfuerzo no ha sido correspondido. El grado de cumplimiento del acuerdo es absolutamente deficiente”, ha denunciado Otero.

Desde Ciudadanos han recordado que, más allá de la campaña de bonos comercio, que llegó tarde y con problemas, el convenio nominativo con AFA y algunas ayudas al emprendimiento, el resto de compromisos siguen sin ejecutarse. Entre ellos, el plan de renovación de los polígonos industriales, dotado con un millón de euros, el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la mejora de la gestión de las subvenciones culturales, el cumplimiento del Plan Anual Normativo, la transformación de EVISEGO en medio propio o la actualización del Reglamento Orgánico Municipal.

“De los 500.000 euros comprometidos para el impulso del comercio local, solo se han ejecutado 350.000 en bonos. Los 150.000 restantes, dirigidos a promover acciones de impulso del sector, no se han ejecutado”, ha añadido la portavoz liberal.

Ordenanzas fiscales y tasa de basuras

Ciudadanos ha atribuido el rechazo unánime de la oposición a las ordenanzas fiscales de 2026 a la falta absoluta de diálogo del equipo de gobierno. “No convocaron la mesa de tasas en julio, no facilitaron información con tiempo y no quisieron escuchar propuestas. Así es imposible llegar a acuerdos”, ha señalado Otero.

Especialmente crítica se ha mostrado con la tasa de basuras aplicada este 2025, que ha supuesto incrementos de hasta un 600% para muchos negocios y entidades. “Los propios datos municipales lo dejan claro: con un coste real de 4,55 millones y una recaudación prevista de más de 6,25 millones, hay un superávit de 1,7 millones de euros. Esto no es un desajuste, es una tasa recaudatoria encubierta”, ha subrayado.

En su balance, Ciudadanos también ha puesto el foco en el deterioro del mantenimiento urbano y la falta de planificación en movilidad. “La ciudad está descuidada. Lo hemos denunciado durante todo el año: mobiliario urbano sin renovar y suciedad acumulada en zonas clave como la Avenida del Acueducto y sus soportales”, ha afirmado Otero.

En materia de movilidad, Segovia sigue con un PMUS desfasado, sin parkings disuasorios, pese a ser una promesa electoral del PP, y con problemas crónicos en el transporte público. “La línea 4 continúa generando quejas y la flota de autobuses está envejecida. Mientras tanto, los taxistas siguen reclamando ser considerados servicio puerta a puerta, como en el resto de Castilla y León”, ha recordado.

La formación naranja ha denunciado, además, el abandono de los sectores productivos. “Nos hemos reunido con los empresarios, profesionales liberales y también con las asociaciones culturales, vecinales y del tercer sector y todos han manifestado su descontento ante la elevada subida de la tasa de basuras o la falta de comunicación con el tejido empresarial y asociativo por parte del gobierno de la ciudad”, ha aseverado Otero, quien, durante su intervención, también ha hecho alusión al problema de la vivienda: “Es un problema nacional, sí, pero en Segovia se agrava por la lentitud de Urbanismo y la falta de impulso real a la vivienda pública. El alcalde y el presidente de la Junta de Castilla y León anunciaron a bombo y platillo la construcción de 200 viviendas en Las Lastras y se comprometieron a iniciar los trabajos en el último trimestre del año. A dos semanas de cerrar el año, es evidente que estamos ante otra promesa incumplida”.

Propuestas desde la oposición

Desde Ciudadanos han recordado que muchas de sus mociones han sido aprobadas por el Pleno, pero no ejecutadas, y han reiterado propuestas como un plan integral de rehabilitación de polígonos industriales, refuerzo de la participación ciudadana, medidas de accesibilidad universal, mejoras en infraestructuras deportivas y una movilidad más racional y planificada.

“Segovia no puede seguir instalada en la improvisación. Merece un gobierno que planifique, dialogue y ejecute. Mientras eso no ocurra, desde Ciudadanos seguiremos ejerciendo una oposición firme, proponiendo soluciones y defendiendo a los segovianos frente a una gestión que no está a la altura de la ciudad”, ha concluido Noemí Otero.