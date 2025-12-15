El colegio Concepcionistas gana el concurso de villancicos de Cadena 100

El colegio Concepcionistas de Segovia se ha proclamado ganador del concurso nacional de villancicos de CADENA 100 en la edición de las Navidades de 2025. La iniciativa, conocida como El villancico de CADENA 100 o Villancico solidario, es una de las propuestas navideñas más consolidadas de la emisora a nivel estatal.

El certamen está dirigido principalmente a centros educativos, coros y grupos infantiles, que participan con la creación e interpretación de un villancico original de temática navideña. Las composiciones son enviadas a la emisora dentro del plazo establecido y pasan por un proceso de selección en el que intervienen un jurado y, en algunas ediciones, la participación del público.

Además de su vertiente musical, el concurso cuenta con un marcado componente solidario, ya que cada edición se vincula a distintas causas sociales relacionadas con la infancia y el apoyo a entidades benéficas. El villancico ganador se graba de forma profesional y se emite a nivel nacional en la programación de CADENA 100 durante la campaña navideña.

Como premio, el centro ganador obtiene la grabación profesional del tema, su difusión en la emisora y el reconocimiento público, así como la participación del alumnado en programas especiales o actos vinculados a la iniciativa.

La victoria del colegio Concepcionistas sitúa a su alumnado entre los protagonistas de la programación navideña de CADENA 100 este año, dentro de una iniciativa que combina música, educación y compromiso social.