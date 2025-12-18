7 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha advertido de que los principales actos multitudinarios de la Navidad “no pueden correr ningún riesgo de no celebrarse” y ha señalado que el Ayuntamiento buscará fórmulas para garantizar los refuerzos de seguridad si finalmente la Policía Local mantiene su decisión de no realizar horas extra voluntarias. “No podemos permitir que las actividades centrales y que reúnen a más público en Navidad como las carreras del pavo, la San Silvestre, la tardebuena, la cabalgata corran ningún riesgo de no celebrarse”, afirmó.

En su comparecencia, Mazarías sostuvo que el equipo de gobierno conoció la decisión “por la prensa” y remarcó que “ni los sindicatos ni ninguno de los representantes de la policía local nos ha comunicado oficialmente a fecha de hoy esa decisión”. El alcalde criticó que no se utilizara una vía formal: “me parece que no es el procedimiento”.

El regidor enmarcó la situación en el contexto de la alerta antiterrorista. “Vivimos en este momento estamos en alerta 4 por terrorismo”, dijo, y añadió que la Secretaría de Estado de Seguridad ha pedido “expresamente la implicación de la Guardia Civil y de las policías nacionales y locales en el refuerzo de las medidas de seguridad durante las fechas navideñas y concretamente entre el 19 de diciembre y el 8 de enero”. En ese contexto, sostuvo que “no parece por tanto el mejor momento” para aplicar “esa especie de huelga de celo”.

Sobre cómo actuará el Ayuntamiento si faltan refuerzos, Mazarías reconoció que “es una opción posible la del refuerzo por decreto”, aunque apuntó que preferiría “no tener que llegar a ese escenario”. “Desde luego buscaremos soluciones entre las que esa es una opción válida”. También precisó que “los decretos se firman de un día para otro”.

“Reivindicaciones de máximos”

En su intervención, el alcalde afirmó que, por lo leído en la prensa, deduce que el colectivo ha optado por “un planteamiento de reivindicaciones de máximos”. Citó, entre otros aspectos, la cuestión de la sede y volvió sobre una idea que vinculó a proyectos municipales: “se descuelgan ahora con cosas como el cambio de su sede e incluso resucitan la idea del nuevo cuartel junto al de bomberos”.

Mazarías defendió que, a su juicio, no se ha actuado con lealtad institucional: “Cuando uno pide una comunicación fluida creo que tiene que ser parte también activa de esa comunicación y usar la comunicación oficial y no utilizar los periódicos”. Aun así, aseguró que el Ayuntamiento intentará encauzar el conflicto: “trataremos de solucionar este asunto con diálogo”. En la misma línea, el alcalde rechazó que se ponga en riesgo la programación navideña por reivindicaciones laborales y sostuvo que “no sería justo para los segovianos”. Añadió que “es un poco ya frecuente el que se haga rehenes a los segovianos con carácter general cuando hay reivindicaciones por parte de los colectivos”.

Policía Local a Urbanismo

En cuanto a la reorganización de dependencias, Mazarías confirmó que el plan municipal pasa por trasladar el servicio de Urbanismo al CIDE y, una vez se produzca ese movimiento, destinar el edificio actual de Urbanismo a la Policía Local. El alcalde apuntó que ya se ha empezado a trabajar en la adaptación del inmueble para ese uso. “Pedí que se hiciera un diseño del espacio del actual edificio de urbanismo al objeto de ver cómo se compartimenta para dedicarlo a policía local”, explicó, precisando que la distribución actual “no vale” y que se está trabajando en ello.

Mazarías dedicó una parte importante de su intervención a detallar el estado del CIDE y los trabajos necesarios antes de trasladar allí dependencias municipales. “Lo primero que tenemos que hacer es adecuar lo que nos estamos encontrando a día de hoy en el edificio CIDE”, afirmó, y describió una “fase cero” con un coste “casi de un millón de euros” para “la reparación y adecuación de todos los sistemas que nos hemos encontrado y que no funcionan”.

Entre los problemas, citó la falta de control térmico y lumínico: “Son cristales normales con vinilos que producen una radiación solar que hacen insoportable el estar allí”, y explicó que se estudian soluciones “tipo estores, pero automáticos”, aunque advirtió de que “el costo es increíble”. También señaló deficiencias en climatización: “hay sectores del CIDE en los que la climatización no está instalada” y que el sistema implantado “es imposible sectorizar los espacios”.

Sobre plazos, Mazarías dijo: “yo espero que a lo largo del 2026 tengamos plenamente operativo el CIDE, espero”, y añadió que además del acondicionamiento habrá que dotarlo de equipamiento, dado que “el CIDE estaba completamente vacío”.