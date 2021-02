6 Comments

Puede que durante varios días los medios de comunicación analicen la última comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en las Cortes: lo que ha dicho, lo que no ha dicho, las peleas, chascarrillos y “zascas”.

Lo importante se hablará en despachos, a puerta cerrada, se silenciará o se debatirá en comisiones con menor repercusión mediática pero que serán relevantes para descubrir, sin el foco de los medios, que es lo que verdaderamente opinan unos u otros sobre determinados temas.

En una de esas comisiones hemos conocido esta semana como PP y Ciudadanos se oponían a la elaboración de un protocolo para niños y niñas con diabetes con el asombro de propios y extraños, incluido el Presidente de Asociación de Diabetes de Castilla y León, que no entendía la negativa de establecer criterios comunes para prevenir situaciones de emergencia.

Conocíamos también como la consejería de Empleo ha decidido eliminar el complemento del ERTE para los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, con la que excusa de que el dinero irá destinado “a otros planes de Empleo” . No sabemos en qué condiciones, ni cómo, ni para quién irán estas ayudas, teniendo en cuenta que por ejemplo todavía están por llegar aquellas destinadas o han llegado con cuentagotas aquellas destinadas a pequeños comercios y negocios que no se dedican al turismo.

También hemos conocido como la covid estaba retrasando los diagnósticos de cáncer de miles de personas, retraso extensible a otras patologías cardiovasculares, respiratorias o mentales que pueden provocar un aumento de muertos por estas enfermedades ante la negativa por parte de las instituciones públicas de reforzar la Sanidad Pública.

No muy lejos en el tiempo, a principios de febrero, se daban a conocer las tasas de abandono escolar en España. Castilla y León se ha situado la primera en relación con la variación interanual, con un aumento del 1,11% con respecto a 2019 y siendo la única junto con Andalucía y La Rioja que ha sido incapaz de reducir esta tasa.

Un 1,1% puede no parecer un gran aumento, pero si lo trasladamos a términos absolutos sobre la población en edad escolar de Castilla y León equivale aproximadamente a más de 1.000 niños y niñas que durante 2020 han abandonado sus estudios. Un dato que desgraciadamente no sorprende teniendo en cuenta que desde diferentes organismos se viene alertando sobre la brecha educativa que produce la educación en remoto (que no virtual) por no ser accesible para todo el mundo. Según datos del INE el 40% de las personas con ingresos mensuales menores de 900 euros no disponen de ordenador y un 20% no dispone de acceso a internet.

Por último debemos añadir, que según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Castilla y León estaba cerrando año con un superávit del 0,43% lo que indica que millones de euros (entorno a 250 millones) se han dejado de poner en marcha para paliar muchos problemas.

¿Y cuál es la relación existente entre todas éstas cuestiones que aparentemente no tienen relación entre sí? Muy simple. La disminución de poder adquisitivo, la dificultad de acceso a servicios públicos como la educación y la sanidad y la inacción de la Administración Pública a la hora de destinar recursos económicos para paliar estas situaciones, impacta de manera muy severa en sectores que ya eran vulnerables y llevará a un aumento del número de familias en situación vulnerable en los próximos meses y años.

En conclusión, la pandemia del Covid no ha hecho más que profundizar en las desiguales creadas por un sistema que durante años ha antepuesto el beneficio económico de unos pocos por encima de la mayoría social. Que el impacto sea mayor o menor depende de la voluntad que tengan nuestros dirigentes de visibilizar problemas, debatir sobre ellos, afrontarlos y buscar soluciones que trasciendan los “zascas” de plenos y ruedas de prensa.