…Y ahora León

Siempre se ha dicho que en la Castilla-Castilla, predomina más el sentimiento provincialista y si afinamos -que pregunten en Cuéllar-el de las Comunidades de Villa y Tierra allá donde las hubo. También en la fallida comunidad autónoma de León, que ante la falta de ganas entre zamoranos, salmantinos, bierzanos y leoneses pues no terminó de cuajar y se la endosaron a Castilla la Vieja (¿sería a cambio de la secesión de Santander y Logroño?). Así surge Castilla y León, que tampoco es que sea ningún invento. El escudo viene funcionando desde 1230, algo tendrá el agua cuando…

La verdad es que somos como una amplia familia de primos mal avenidos. Con ocasión de la aprobación de una moción entre Podemos, PSOE y UPL del Ayuntamiento de León para crear, junto con Zamora y Salamanca (que no quieren) la nueva comunidad leonesa se recordaba que, in illo tempore, Asturias y León acariciaron la idea de formar comunidad, pero que Martín Villa, leonés, convenció a unos y a otros que aquello no haría sino aumentar el problema minero. Problema que, burla burlando, se han comido los castellanos del Sur (y españoles todos, y algún que otro Alemán, FEDER mediante) y ahí sigue… Porque mejor no engañarse, amigos leoneses, el problema del carbón y el monocultivo tampoco es culpa de Valladolid.

El año pasado estuve por La Bañeza, Astorga, Bembibre…. Pueblos enormes muy pero que muy venidos a menos con el cierre de las minas. Y que las continuas inyecciones de planes mineros, los FEDER, la enorme inversión pública que pagamos vía recibo de la luz, no han logrado ni lograrán revitalizar. Es la Ucrania castellana. Donde el cubata vale dos pavos. La empresa más gorda es el grupo Valcarce, de estaciones de servicio.

La cuestión es que estamos entrando en una dinámica peligrosa y la mar de cutre. El quién está peor. El a ver quién llora más fuerte. Sintomático me parece que con este rollo de León van y entrevistan en la radio a un fulano de Soria Ya, advirtiendo el hombre, que bueno, si se quejan los leoneses por razones ideológicas, que vale, que lo entiende, pero si lo hacen por estar maltratados que ni por esas, que para maltratados Soria, y venga a llorar el soriano. Son pocos, pero pesados.

Y para plastas absolutos los de Teruel capital.… Menudos inútiles. Dos décadas llorando. Allá por los 70 Teruel tenía 33.000 habitantes, más que hoy. Huesca tenía 20.000, hoy son 52.000 (más que Segovia). La culpa no es de Zaragoza. La vertiente Norte del Ebro tiene el agua del Pirineo, que permitió modernizar los campos a golpe de pantano, y de ahí meter una agroindustria poderosa, además del turismo pirenaico, y la proximidad de Cataluña (aunque eso no les gusta recordar a los fatos). En Teruel, pues no… Yo que lo conozco puedo jurar que hay mejores carreteras en Teruel que en Huesca. No, llorando y culpando a los cheposos de lo mal que te va no arreglas nada.

Odio estos partidos tipo Soria Ya o UPL para quienes la culpa es siempre de los demás. Y se mueren por ser como Coalición Canaria, un partido que año tras año chupa del presupuesto y debería estar en la clandestinidad… ¿Total para qué? Para nada. Canarias sigue siendo un sumidero de paro, eso sí, con Cabildos Insulares de lujo, a 50.000€ el diputado y el Marlboro a mitad de precio. Me da que de ese palo van estos partidos.

Esta mal decirlo pero yo soy un fan de Valladolid. Tiene justo lo que a Segovia le falta, hospitales con radioterapia, un Ikea y juega en Primera División, como Madrid, pero sin caravanas, sin M-40, almendras centrales ni mandangas. Vas y aparcas. Los bares, mejores y más baratos que en Madrid. El alcalde es tonto perdido, eso sí, como el de Madrid. Evidentemente, la capitalidad autonómica extraoficial supone en Pucela un chorro de nóminas guapas. Pero aunque no nos guste admitirlo, a los segovianos nos queda más cerca que Burgos o León, históricas capitales de ambos reinos.

Queda más cerca Madrid, me dirán. Pero yo allí procuro no pisar y cuando voy es echando dioses. ¿Cómo me pueden comparar irme a Madrid en Avanza, apretado cual sardina y eso cuando hay billete, a trincar la autovía de Pinares, paras en la Zamorana, entras y ya está? En Madrid, el metro a dos pavos, colas por todo, y peajes y más peajes. Así que no, más cerca puede que espacialmente, temporalmente ni hablar, y espiritualmente en las antípodas. Anda y que les den. Me supera Madrid. Eso sí, gente hay para parar trenes, o sea negocio. ¡Qué seríamos sin Madrid!

En el fondo, son estos celos castellanos, mil años de pleitos entre comunidades de Villa y Tierra, de no dejar que el otro sea más que tú lo que nos envenena… La culpa no es de Valladolid, ni de Madrid. Hay muchas causas, todas complejas, muchas endógenas, otras que no, algunas irresolubles… Se empieza con las preguntas adecuadas. ¿Tiene sentido formar tanto universitario cuando se precisan técnicos cualificados de FP? ¿Alguien tiene un plan de vivienda ambicioso que realmente pueda atemperar la voracidad del libre mercado? ¿Un sistema de comarcalización de servicios? ¿Incentivos a la natalidad? ¿Una fiscalidad progresiva? Llorar, llorar y llorar… En lugar de pensar y sumar fuerzas. De este palo van los Soria Ya, los indepes de la vida. Confunden salir de la estacada con parasitar.