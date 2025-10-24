11 Comments

La Agrupación Municipal del PSOE de Segovia informa de que José Bayón López ha presentado su dimisión como secretario general, por motivos personales relacionados con la conciliación de su actual ocupación profesional y su actividad política. En escueto comunicado el PSOE señala que “La Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) respeta y respalda esta decisión, y la Agrupación agradece la dedicación y el compromiso que José Bayón ha mantenido durante su etapa al frente de la Secretaría General y expresa su reconocimiento por el trabajo desarrollado en favor del proyecto socialista en la ciudad”. De momento no hay relevo y el partido anuncia la apertura del oportuno proceso electivo para el puesto.

José Bayón es actualmente director de Relaciones Institucionales en la empresa General Dynamics European Land Systems (filial en España de armamento y vehículos blindados), al año anterior, fue director general de Escuela de Organización Industrial (EOI), y previamente ocupó cargos de relevancia vinculados con las nuevas tecnologías en empresas públicas en Madrid, lo que dificultaba notablemente su labor política en la capital. Entre 2015 y 2018 fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Segovia, puesto que tuvo que dejar también por incompatibilidades laborales.