11 Comments

La Agrupación Municipal del PSOE de Segovia informa de que José Bayón López ha presentado su dimisión como secretario general, por motivos personales relacionados con la conciliación de su actual ocupación profesional y su actividad política. En escueto comunicado el PSOE señala que “La Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) respeta y respalda esta decisión, y la Agrupación agradece la dedicación y el compromiso que José Bayón ha mantenido durante su etapa al frente de la Secretaría General y expresa su reconocimiento por el trabajo desarrollado en favor del proyecto socialista en la ciudad”. De momento no hay relevo y el partido anuncia la apertura del oportuno proceso electivo para el puesto.
José Bayón es actualmente director de Relaciones Institucionales en la empresa General Dynamics European Land Systems (filial en España de armamento y vehículos blindados), al año anterior, fue director general de Escuela de Organización Industrial (EOI), y previamente ocupó cargos de relevancia vinculados con las nuevas tecnologías en empresas públicas en Madrid, lo que dificultaba notablemente su labor política en la capital. Entre 2015 y 2018 fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Segovia, puesto que tuvo que dejar también por incompatibilidades laborales.
24 octubre, 2025
¿Venta de armas?
Pero luego vamos de pacifistas y montamos manifestaciones contra las guerras…
Muy acorde una cosa con la otra sí.
24 octubre, 2025
El frikismo socialista. Vendemos y nos enriquecemos con armas y nos manifestamos contra su uso. El caso es seguir cobrando. La pela es la pela.
25 octubre, 2025
Otra dimisión en el Psoe de Segovia. Están en caída libre. Según cuentan afiliados del partido entre Aceves, que es el máximo responsable, y el bueno Bayón, han llevado la herencia que les legó Juan Luis Gordo a la mínima expresión. A este paso acaban siendo un partido residual en Segovia. En las municipales no se van a llevar una rosca. Dan pena. El principal culpable el prepotente Aceves
25 octubre, 2025
Por favor , cierre la puerta cuando salga. Gracias por nada.
25 octubre, 2025
Vergüenza le tenía que haber dado a este individuo el estar ostentando un cargo político local cuando no vive en Segovia ni viene siquiera los domingos al vermut. Pero que vamos a esperar de un partido sin escrúpulos ni vergüenza, pues jetas figurines que solamente trabajan para ellos mismos. Se va como llegó, sin pena ni gloria. Eso si, a lucrarse vendiendo armas, coherencia lo primero. Con viento fresco, Bayón.
25 octubre, 2025
.y el humildísimo y capacitado Aceves diciendo que el PSOE está en contra del genocidio mientras venden armas a Israel..cómplices de matar niños y destruir coudades..
25 octubre, 2025
¿Se puede ser más hipócrita que la izquierda española?
Por un lado vendiendo armas como este socialista de la noticia y por el otro manifestándose contra las guerras… No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
25 octubre, 2025
Pero ha dimitido. Entonces ya no puede cobrar de Segovia por NO HACER NADA, COMO TODOS
25 octubre, 2025
Esto se queda como un solar y las cúpulas políticas provinciales sin verlo venir.
Al calvario vamos.
25 octubre, 2025
Para lo que ha hecho aparte de cobrar mucho por no hacer nada
25 octubre, 2025
Caray con el panfleto de hoy del Aceves. Ni se le mueve un pelo después de que su gobierno dejó morir a 150.000 españoles en Pandemia y dejó morir sin ayudas en un año a más de 1000 afectados de ELA, desde que aprobaron la nueva Ley pero no la dotaron económicamente en 2024..