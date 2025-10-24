El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado nuevamente este jueves que tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como la Junta de Castilla y León han ratificado su compromiso de cofinanciar el módulo cubierto de atletismo proyectado en las pistas de La Albuera, una infraestructura que lleva más de una década pendiente de ejecución.

Mazarías aseguró que la reunión mantenida en Madrid con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha sido “muy positiva” y marca “un paso definitivo hacia la construcción del módulo, catorce años después de que se prometiera por primera vez”. “Era difícil que dijeran que no, porque cuatro ministros socialistas —Pérez Pirao, Rodríguez Uribes, Miguel Iceta y Pilar Alegría— habían comprometido ya esta infraestructura con la ciudad”, señaló el regidor.

El alcalde se mostró satisfecho por la “buena disposición” del presidente del CSD, a quien agradeció “haber entendido la importancia de la colaboración institucional para el desarrollo de proyectos que redundan en el bienestar de los segovianos”. Según explicó, las tres administraciones —CSD, Junta y Ayuntamiento— mantendrán una nueva reunión antes de que finalice noviembre para “plasmar en un protocolo los compromisos financieros de cada parte”.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros más IVA y será una actuación plurianual, con una dotación inicial de 100.000 euros incluida en los presupuestos de la Junta de 2026, a través de la Consejería de Presidencia. “Cada institución sabe qué parte le corresponde: si una pone más ahora, le quedará menos para después; si una pone menos, deberá incrementar su aportación en los próximos ejercicios”, detalló el alcalde.

Mazarías reivindica la gestión actual

Durante su intervención, Mazarías recordó los retrasos acumulados desde 2011, cuando el Ayuntamiento gobernado por el PSOE adjudicó la redacción de un proyecto básico por valor de 28.969 euros, con un coste estimado de ejecución de 3,6 millones de euros.

“En los cajones apareció un proyecto de 2011 que costó casi 30.000 euros y que incluía un módulo sin baños”, ironizó el regidor. “Catorce años después, el coste es prácticamente el mismo, lo que demuestra que los socialistas nunca tuvieron intención real de construirlo”, añadió.

El alcalde también respondió a las críticas vertidas por el PSOE, que cuestionó la gestión del proyecto y el incremento presupuestario. “Parece que al PSOE le ha molestado que saquemos adelante un proyecto que ellos fueron incapaces de cumplir”, afirmó Mazarías. “Nosotros no vamos a entrar en ese juego, lo importante es que el módulo se construya y que los atletas segovianos puedan entrenar bajo techo como se merecen”.

Asimismo, reprochó a la portavoz socialista, Clara Martín, que calificara de “capricho” la ampliación presupuestaria del proyecto. “El propio presidente del CSD reconoció que el presupuesto de 1,3 millones aprobado por el anterior gobierno era absolutamente insuficiente”, indicó. Mazarías defendió que su equipo “ha hecho lo que prometió: proyectar un módulo cubierto correctamente dimensionado y realista”.