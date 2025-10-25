José Ignacio Quintanilla vuelve a la jefatura del servicio de Medio Ambiente

José Ignacio Quintanilla Rubio es el nuevo jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, una responsabilidad que ya ocupó entre 2012 y 2017 y que en 2025 ha vuelto a asumir. La delegada territorial, Raquel Alonso, presentaba al nuevo responsable al tiempo que agradecía los servicios prestados a la predecesora en el puesto, Amparo Garzón.

Quintanilla es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Inició su carrera profesional como ingeniero de la Administración autonómica en Palencia, y ha tenido destino en otras provincias como Ávila y Burgos. En 1997, llega a Segovia donde ha desempañado funciones de técnico facultativo en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, jefe de las secciones de Gestión Forestal I y II y director-conservador del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. Hasta el momento de su toma de posesión como jefe de servicio desempeñaba el puesto de jefe del Área de Medio Natural del Servicio Territorial.