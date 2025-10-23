El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia presentó un recurso judicial por vulneración de derechos fundamentales tras la denegación del acceso a un expediente urbanístico relacionado con los convenios de la calle Tours, en el barrio de La Albuera. A raíz de esta acción, el alcalde, José Mazarías, ha firmado un nuevo decreto que autoriza finalmente la consulta del documento, “antes de que el juez emitiera sentencia y para evitar un varapalo judicial”, apuntan.
El recurso había sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, al entender el grupo socialista que el decreto inicial del 24 de septiembre vulneraba el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el derecho de los cargos públicos a ejercer sus funciones de control político.
El expediente fue solicitado el 4 de septiembre y debía haberse respondido en un plazo máximo de cinco días, según el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó el acceso tres semanas después, alegando motivos judiciales y de transparencia. Solo tras la admisión a trámite del recurso, el alcalde firmó la resolución que desbloquea el expediente.
“El alcalde solo ha reaccionado cuando ha sentido la presión ejercida a través del juzgado por la denuncia interpuesta por el grupo del PSOE”, explicó la portavoz socialista, Clara Martín, quien lamentó que “cuando un gobierno municipal decide esconder la información a la oposición, no solo está ocultando papeles: está apagando una luz esencial de la democracia”.
Martín denunció que el equipo de Gobierno “actúa por obligación judicial, no por convicción democrática”, y advirtió que “el Ayuntamiento no puede ser el cortijo del alcalde Mazarías”. Según la portavoz, el caso de la calle Tours “demuestra un patrón de opacidad y retrasos en la entrega de documentación”, como ya ocurrió —recordó— con los expedientes del Paseo de la Navidad o con el caso Serrano, sobre los trasteros ilegales de la exconcejala de Urbanismo, Rosalía Serrano, “accesible solo un día después de su dimisión”.
El PSOE sostiene que el acceso a la documentación “solo se concede cuando no existe ya riesgo político inmediato” y reclama que el Ayuntamiento asuma las costas judiciales derivadas del recurso, ya que, a su juicio, “fue la negativa del alcalde a cumplir la ley lo que obligó a acudir a los tribunales”.
El expediente de la calle Tours, recuerdan, afecta a convenios urbanísticos firmados en el anterior mandato para evitar indemnizaciones millonarias por la reordenación de parcelas y la urbanización del entorno. Los socialistas temen que “el actual Gobierno municipal esté incumpliendo esos acuerdos, con posibles consecuencias económicas para las arcas municipales”.
23 octubre, 2025
Lo mismo pretenden hacernos creer que el lio de la Calle Tours, lo ha generado el PP en dos años.
No sera que se estan comiendo una mierda mas de las que quedan por ahi de gobiernos PSOE – IU – etc
23 octubre, 2025
Y hay que preguntarse el por qué lo ocultan del control o fiscalización del resto de partidos que son miembros de la Corporación.
Por otro lado sr. Galache, no me sorprendería que el PP en solo 2 años y 4 meses esté generando un problema en donde antes no le había, como está generando otros muchos problemas en otros ambitos. Los que venían a poner soluciones, a dialogar, a buscar consensos, están demostrando que no valen pa ná de ná. No solucionan problemas, es más, crean otros en donde no les había. Tienen enfrentamientos con casi todos los colectivos de la Ciudad al igual que los tienen con todos los partidos de la oposición y son cinco, que ya son.
En definitiva, ¿usted ve la ciudad mejor que antes? Yo no, y lo que dicen la mayoría de colectivos, tampoco. Pero la bandera en la glorieta de la Avenida de la Constitución el día 6 de diciembre que no falte, aunque en la glorieta del espolón, se llevan formando atascos desde hace un mes como consecuencia de buscar una avería de agua, que en otras ciudades se tardan una noche y en dos días está resuelto tratándose de una vía fundamental para la circulación de la ciudad. Váyanse a paseo…..
23 octubre, 2025
Hola Segio o cómo te llames. Lo que no se puede es vivir de los recuerdos y con ese malestar general en el que está Clara Martín. Mira Tours es otra cagada de esas que le caen a un gobierno inoperante como fue el del PSOE de Martín que luego se come el siguiente. Sabes que no hay sentencia judicial para el asunto del expediente. Solo unos euritos gastados por el PSOE a cargo del dinero que todos los segovianos pagamos para pagar a los grupos municipales. Estáis desbordados los socialistas. Echad al bicho y empezad desde cero, que está os echa al río.