El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia presentó un recurso judicial por vulneración de derechos fundamentales tras la denegación del acceso a un expediente urbanístico relacionado con los convenios de la calle Tours, en el barrio de La Albuera. A raíz de esta acción, el alcalde, José Mazarías, ha firmado un nuevo decreto que autoriza finalmente la consulta del documento, “antes de que el juez emitiera sentencia y para evitar un varapalo judicial”, apuntan.

El recurso había sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, al entender el grupo socialista que el decreto inicial del 24 de septiembre vulneraba el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el derecho de los cargos públicos a ejercer sus funciones de control político.

El expediente fue solicitado el 4 de septiembre y debía haberse respondido en un plazo máximo de cinco días, según el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó el acceso tres semanas después, alegando motivos judiciales y de transparencia. Solo tras la admisión a trámite del recurso, el alcalde firmó la resolución que desbloquea el expediente.

“El alcalde solo ha reaccionado cuando ha sentido la presión ejercida a través del juzgado por la denuncia interpuesta por el grupo del PSOE”, explicó la portavoz socialista, Clara Martín, quien lamentó que “cuando un gobierno municipal decide esconder la información a la oposición, no solo está ocultando papeles: está apagando una luz esencial de la democracia”.

Martín denunció que el equipo de Gobierno “actúa por obligación judicial, no por convicción democrática”, y advirtió que “el Ayuntamiento no puede ser el cortijo del alcalde Mazarías”. Según la portavoz, el caso de la calle Tours “demuestra un patrón de opacidad y retrasos en la entrega de documentación”, como ya ocurrió —recordó— con los expedientes del Paseo de la Navidad o con el caso Serrano, sobre los trasteros ilegales de la exconcejala de Urbanismo, Rosalía Serrano, “accesible solo un día después de su dimisión”.

El PSOE sostiene que el acceso a la documentación “solo se concede cuando no existe ya riesgo político inmediato” y reclama que el Ayuntamiento asuma las costas judiciales derivadas del recurso, ya que, a su juicio, “fue la negativa del alcalde a cumplir la ley lo que obligó a acudir a los tribunales”.

El expediente de la calle Tours, recuerdan, afecta a convenios urbanísticos firmados en el anterior mandato para evitar indemnizaciones millonarias por la reordenación de parcelas y la urbanización del entorno. Los socialistas temen que “el actual Gobierno municipal esté incumpliendo esos acuerdos, con posibles consecuencias económicas para las arcas municipales”.