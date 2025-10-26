13 Comments

Y no se molesta en disimularlo. Esta es la segunda vez que pasa en nuestra democracia y eso explica que usted, lector conservador liberal, apolítico en general, ya no hable de política con su amigo socialista.
La teoría del bien común es la telonera de la democracia, anuncia que la convivencia hay que ordenarla con criterios superiores a los de uno mismo. Luego hubo quien se pasó diciendo que la felicidad individual depende del bienestar social, hasta que los raperos confirmaron lo que Darwin sugería, que, si tiene que llorar una madre, que sea la tuya.
El bien común cae bien a todos, como Arguiñano, derechos, justicia, equidad, seguridad, condiciones para la prosperidad… A tope con eso. Lo malo empieza cuando acaba el estribillo que cantamos a coro y hay solistas que dicen que el aborto no es un derecho, que la independencia sí, que no hay derecho a la discriminación positiva y que la inmigración depende de quiénes, cuántos y dónde, que bajar impuestos sube la productividad ¿o era al revés? que la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo, y que repartamos mejor los chalés, que pisos yo ya tengo dos. Ahí empiezan los partidos y las ideologías, pero, hasta ahora, todos defendían que su postura individual era por el bien común. Tan particular que tenía vocación universal y hasta pedían el voto a los de enfrente. Si lo hago por tu bien, aunque te sepa mal. Eran verdura, no lentejas. Hasta que Sánchez llegó, trastabillado por los propios que se le revolvieron como ajenos, echó cuentas de que necesitaba y juró ante el “demoni” del nacionalismo que nunca más volvería a pasar hambre, aunque eso le obligase a entregar su ideología.
El nacionalismo es un invento de los ricos del barrio para que sus pobres molesten a ricos de otro barrio. Los conservadores de Barcelona y Bilbao prefieren a la izquierda de Madrid para que el conservador español siga siendo el malo del invento.
Sánchez ha sido extorsionado con tantos dedos en cajitas que, al final, ha reconocido que el pago no está en su mano, pero el “demoni” nacionalista insiste en pedir la imposible alma prometida. Esa es su paradoja, pedir sin que le den para seguir pidiendo. Se reúnen en Perpiñán, la ciudad del exilio y las pajas de nuestros abuelos, para votar su nueva ficción porno: dejar de parasitar y volverse a victimizar. Esto a usted, español nacionalista o no, le desespera porque cree que sus impuestos salen de sus madrugones y van a pagar la deuda al “Puigdemoni”. Cree que pone la cama sin que le den las gracias si quiera.
Como decía, es la segunda vez que media España odia al Gobierno. Pasó antes con Aznar, que construyó un muro después de un puente. Llegó a la presidencia cediendo competencias a Cataluña y autorizó, incluso, contactos con el movimiento de liberación nacional vasco, sentado junto al palestino Arafat. Ese mismo año, ETA había asesinado a cuatro concejales del PP. Hablar hasta gobernar. Después vino el verdadero Aznar.
Si que Begoña Gómez mande correos desde Moncloa le desespera, recuerde que Ana Botella, alcaldesa de Madrid sin presentarse, montó su entramado académico fundacional relajada como un spa ante las catástrofes.
Si se siente ofendida por los “diputeros” sanchitas, piense en los volquetes de putas de los estanques de ranas de Aguirre y los invitados de aquella boda imperial.
Si no soporta que Sánchez tenga a un secretario de organización en la cárcel y a otro construyendo un túnel para entrar, recuerde que Aznar tuvo tres ministros y una terna de presidentes autonómicos en la trena.
Si no puede con que se pague en sobres en la sede del PSOE, acuérdese que la sede del PP fue pagada con sobres.
Si le apesta como el PSOE ha asaltado las instituciones, haga memoria de aquel amigo de pupitre de Aznar que pagaba con créditos políticos antes de pegarse un tiro sobre el capó de su Land Rover.
Si le repugna que Sánchez se meta a defender a Gaza, recuerde a Aznar defendiendo a Bush de los 250.000 muertos iraquíes.
Si le parece que estos socialistas gestionan mal, tenga en cuenta que, en el milagro económico de Rato, hoy en tercer grado, había mas paro y menos crecimiento.
Si usted cree, genuinamente, que Sánchez sería capaz de amañar unas elecciones, sepa que Aznar ya lo hizo, mintiendo a todos sobre la autoría de la matanza del 11M y sugiriendo la participación intelectual de los socialistas.
Cada vez que, señor de orden y mando, piense que este momento es insoportable porque la convivencia está envenenada, sea tan indulgente con la soberbia ajena como lo fue con la propia.
Cada vez que, usted, progresista, demócrata social, o de la izquierda perdida en general, no entienda que Sánchez sea gallina con Miriam Nogueras y gallo con Feijóo, recuerde que para que Sánchez pueda, como hizo Aznar, no depender de los nacionalistas, debería ganar mayorías con proyectos de mayorías. Las mayorías no están al servicio de las minorías ni el obrero español del patrón catalán. Hoy, día con cambio de hora, va siendo hora de que Sánchez deje de ser el solista socialista y recupere la ideología y diga prou al xantatge. Aunque suponga elecciones. Señora Nogueras, Sánchez no gobierna para usted. También es por su bien.
26 octubre, 2025
Este comentarista da en el clavo. Es la pura verdad. Se corona al tratar el nacionalismo.
26 octubre, 2025
Algunos que presumen de ser de izquierdas no tienen 2 pisos como dice el articulista sino 19. Ejemplo: El Gran Wyoming.
Muy propio de los de la izquierda: haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.
Wyoming: “Sí, tengo 19 inmuebles en Madrid, pero hay ricos que son buena gente” https://share.google/GIlpRlia0QyEUppm2
26 octubre, 2025
Diputeros..jajajaj..y van de feministas..muy feministas…progaza, mientras venden armas a Israel…el “obrero español” al servicio del tirano catalán y vasco, ole por ellos,..y el puño en alto convertido en reverencia sumisa..los del otro bando más oaraos que un percebe..única solución a este país, o lo que sea que sea, el Pablo clavo un clavito en su casoplón, que nunca iba a abandonar Vallecas para estar cerca del pueblo..y la tucán en Zara comprando modelitos..ni lope de vega hubiera inventando tales personajes..jajaja
26 octubre, 2025
Usted se olvida del tercero en discordia, un tal Zapatero, infausto mentor de Sánchez, que ha sido sobrepasado en falta de escrúpulos por el segundo.
Por otra parte, apelar al equilibrio entre Aznar y Sánchez es una argumentación un tanto burda y simplona, sobre todo si trata de equiparar cosas tan desequilibradas.
Y me temo que apelar el “regreso” de Sánchez cual hijo pródigo llega tarde, no le creen ya más que sus fanáticos, tras tanta tropelía nacionalista, especialmente con catalanes y abertzales. Suena más a deseo que a posibilidad. Y eso sin entrar en el gran problema actual de nuestra juventud: una vivienda inaccesible para sueldos asfixiados por la confiscatoria fiscalidad, aderezado todo ello con una entrada incontrolada de inmigración, que trastoca el mercado laboral y los índices delincuenciales. España necesita un revulsivo y, mal que les pese a algunos, vamos a producirse.
26 octubre, 2025
Exactamente. España necesita un cambio urgente. Y ese cambio va a llegar más pronto que tarde de manos de VOX y su primo del Zumosol, los blanditos del PP.
26 octubre, 2025
Aunque trate de defender el señor Vázquez (como hace Aceves) a su amado tirano autocrático Sánchez, con argumentos pueriles, ya no cuela. Lo del: “Y tú más” es propio del primer día de un niño de guardería. Estáis acabados y lo sabéis. Ya no os queda nadie a quién engañar o mentir.
26 octubre, 2025
Sánchez gobierna para sí mismo. Este narciso arrogante, chulo, déspota e incompetente, vendería a su madre, a su padre y a todos los españoles, sin pestañear un segundo, para seguir una hora más en Moncloa. No dudaría un instante en eliminar del mapa, el Parlamento, los jueces no socialistas, o la mismísima Democracia.
26 octubre, 2025
Don José Luis Ábalos, el de las señoritas del Parador de Teruel: “Soy feminista porque soy socialista”
Aquí lo tienen, en este vídeo:
https://youtu.be/-WpwgruWhII?si=M5gITf2ANWOTQKMr
Esta es la catadura moral.
Hace mal señor Gonzalo en utilizar el “y tú más”, parece usted un niño pequeño. Sus amigos socialistas dan vergüenza, están dejando el país como un solar. Y lo que más vergüenza da es ver cómo predican una cosa y hacen la contraria.
26 octubre, 2025
La fanfarria progre es siempre la misma..
Viene regulada por la “ley del embudo”.
Les dicto a los demás lo que pueden o deben de hacer y yo hago lo que me da la gana.
Hablo de solidaridad y no comparto nada de lo mío.
Y para colmo, como se consideran en posesión de la verdad absoluta, cualquiera que ose discrepar u opinar lo contrario,es condenado al ostracismo y en otros tiempos hubiera sido mandado al patíbulo directamente.
26 octubre, 2025
Y mientras tanto sacando pecho por las ayudas a enfermos de ela ( no han recibido el dinero prometido y en este tiempo han fallecido enfermos )..y por la vivienda prometida ( prometieron 400.000 en estás legislaturas que no han hecho)..ole mi arma..tú si que sabe camelar al personal..ole ole y ole!
26 octubre, 2025
Cómo la vida misma señor Gonzalo.
Y no haga mucho caso (supongo no lo hará) a los asesoresdelanada que pululan en los comentarios. Algo tienen que hacer a más de cobrar de nuetros impuestos.
26 octubre, 2025
Sí, sí. Está claro que hay más tontos que botellines votando a los del gobierno de corruptos y puteros. Como la vida misma. Muchos son hooligans o asesores de la nada a sueldo de Ábalos, Koldo y Cerdán.
26 octubre, 2025
Parodia de Ábalos y compañía:
https://youtube.com/shorts/fwoebPvBe6g?si=9BWrv94nnpFfuwtV