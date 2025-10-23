7 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una docena de alegaciones a la ordenanza reguladora de la utilización del dominio público, cuya aprobación definitiva está prevista para el pleno de octubre.

Entre los principales argumentos, la formación sostiene que la ordenanza “carece de una participación ciudadana real en su elaboración” y que debería “dar prioridad a los derechos de la ciudadanía frente a los intereses privados y económicos”. IU considera que el texto “no aporta soluciones efectivas a los problemas actuales de accesibilidad” y que “la participación se ha limitado a sectores económicos como la hostelería o la construcción”.

El grupo también lamenta que “no se haya consultado al Consejo de Accesibilidad ni a colectivos afectados por la ocupación de la vía pública”, lo que, según su portavoz, “impide adaptar la norma a las necesidades de las personas con movilidad reducida”.

En sus alegaciones, IU solicita que se fijen módulos específicos de mesas y sillas para cada establecimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los límites marcados por el Ayuntamiento. Aseguran que “en zonas como Conde Sepúlveda o Ezequiel González el exceso de mobiliario genera problemas de tránsito y reduce el ancho peatonal exigido por la normativa de accesibilidad”.

Asimismo, reclaman que la ordenanza “concrete la periodicidad de las inspecciones municipales” para asegurar que se respeten las condiciones establecidas, al considerar que “sin una supervisión efectiva, el conflicto entre terrazas y movilidad seguirá existiendo”.

IU critica la “deriva” del equipo de Gobierno

Izquierda Unida expresa además su “preocupación por la deriva del Partido Popular y del alcalde, José Mazarías”, a quien acusan de “no ser capaz de alcanzar acuerdos y de culpar a la oposición por los bloqueos en las votaciones relevantes del pleno”.

El portavoz del grupo, Ángel Galindo, señala que “la derecha no sabe gobernar y eso está lastrando el avance de la ciudad”, y considera que el actual equipo de Gobierno “mantiene un clima de confrontación que impide aprobar ordenanzas y presupuestos”.

Respecto a las cuentas municipales, IU sostiene que el PP “ha pedido propuestas a los grupos sin ofrecer información suficiente sobre los ingresos o las necesidades de los servicios”. Galindo apunta que “para hacer política de forma seria es necesario disponer de los datos básicos que permitan presentar propuestas con sentido”.