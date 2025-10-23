7 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una docena de alegaciones a la ordenanza reguladora de la utilización del dominio público, cuya aprobación definitiva está prevista para el pleno de octubre.
Entre los principales argumentos, la formación sostiene que la ordenanza “carece de una participación ciudadana real en su elaboración” y que debería “dar prioridad a los derechos de la ciudadanía frente a los intereses privados y económicos”. IU considera que el texto “no aporta soluciones efectivas a los problemas actuales de accesibilidad” y que “la participación se ha limitado a sectores económicos como la hostelería o la construcción”.
El grupo también lamenta que “no se haya consultado al Consejo de Accesibilidad ni a colectivos afectados por la ocupación de la vía pública”, lo que, según su portavoz, “impide adaptar la norma a las necesidades de las personas con movilidad reducida”.
En sus alegaciones, IU solicita que se fijen módulos específicos de mesas y sillas para cada establecimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los límites marcados por el Ayuntamiento. Aseguran que “en zonas como Conde Sepúlveda o Ezequiel González el exceso de mobiliario genera problemas de tránsito y reduce el ancho peatonal exigido por la normativa de accesibilidad”.
Asimismo, reclaman que la ordenanza “concrete la periodicidad de las inspecciones municipales” para asegurar que se respeten las condiciones establecidas, al considerar que “sin una supervisión efectiva, el conflicto entre terrazas y movilidad seguirá existiendo”.
IU critica la “deriva” del equipo de Gobierno
Izquierda Unida expresa además su “preocupación por la deriva del Partido Popular y del alcalde, José Mazarías”, a quien acusan de “no ser capaz de alcanzar acuerdos y de culpar a la oposición por los bloqueos en las votaciones relevantes del pleno”.
El portavoz del grupo, Ángel Galindo, señala que “la derecha no sabe gobernar y eso está lastrando el avance de la ciudad”, y considera que el actual equipo de Gobierno “mantiene un clima de confrontación que impide aprobar ordenanzas y presupuestos”.
Respecto a las cuentas municipales, IU sostiene que el PP “ha pedido propuestas a los grupos sin ofrecer información suficiente sobre los ingresos o las necesidades de los servicios”. Galindo apunta que “para hacer política de forma seria es necesario disponer de los datos básicos que permitan presentar propuestas con sentido”.
23 octubre, 2025
Muy buena noticia ver que la oposición hace de oposición y entra a discutir los problemas de Segovia con propuestas constructivas.
A ver si Vox y Ciudadanos están también a la altura y conseguimos que Mazarías, aunque le pese, actúe en interés de los ciudadanos en vez únicamente en interés de los Hosteleros, que también son importantes, pero no son los únicos que importan.
23 octubre, 2025
De un tiempo a esta parte, la ocupación de mesas y sillas en espacios públicos es un problema para las personas con movilidad reducida y para las que no. Lo de ver que originalmente están bien instaladas y, a lo largo del día, van ocupando paulatinamente el espacio reservado a los viandantes es algo generalizado. Salvo casos contados de los propietarios que se ocupan de restituir las cosas a su sitio.
Ya va siendo hora de poner orden
23 octubre, 2025
¿Propuestas o excusas? Para salir en los medios afines y hacer ruido al servicio del autócrata mentiroso, sumiso de la burocracia axfisiante fe Bruselas . Contra los agricultores, contra los ganaderos, contra los ciudadanos que trabajan a destajo, contra los empresarios. Subiendo impuestos 97 subidas con la corrupción sanchista. Ahora el tasado , que impone Bruselas , para pagar sus ideologías circulares , renaturalizaciones, huellas de carbono, etc.
La gente paga por la recogida de basuras. Lo demás son excusas ideológicas de euroburocratas que se enriquecen a costa de los contribuyentes honrados.
23 octubre, 2025
¿Usted estudia por las mañanas cómo comentar, sin comentar la noticia y poniendo lo que le da la gana?
¡Ya!, como se consiente…
23 octubre, 2025
Pocas me parecen.
23 octubre, 2025
Nos podria indicar el Sr. Galindo de que año es la ultima ordenanza de utilizacion de suelo publico.
La cantidad de veces que se hablo de la necesidad de una nueva.
Los años que llevan gobernando con el PSOE y que han hecho estos años.
“La derecha no sabe gobernar” Lo de siempre, la paja en el ojo ajeno.
23 octubre, 2025
Otra vez Ángel Galindo diciendo a los demás lo que tienen que hacer cuando él tuvo la oportunidad estando en el Ayuntamiento y no movió un dedo. Así es la izquierda segoviana.