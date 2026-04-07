Artículo de opinión de Alejandro González-Salamanca, Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo y de Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia.

El pasado día 27 de marzo de 2026, el Alcalde y su equipo de gobierno hemos presentado ante el Pleno Municipal, el proyecto de presupuestos generales del Ayuntamiento de Segovia para el ejercicio de 2026, documento técnicamente impecable que cuenta con todos los informes favorables de la Intervención Municipal, particularmente cumple con estabilidad presupuestaria, entre todos los demás requisitos legalmente obligatorios que no enumero por ser públicos y publicados.

Pese a ello, contra toda lógica por no haberse objetado en nada la calidad técnica del documento presupuestario o sus cálculos financieros, ha sido rechazado con los votos en contra de Segovia en Marcha; Izquierda Unida; Partido Socialista Obrero Español; los dos concejales de Vox y la única de Cs, demostrando con ello su alianza común contra natura frente al Partido Popular.

Desgraciadamente no es la primera vez que esto ocurre por lo que conviene que hagamos memoria. El pasado 15 de Octubre de 2025 el equipo de Gobierno propuso ante el Pleno Municipal, 11 modificaciones de las ordenanzas fiscales para rebajar las tarifas de varios recursos tributarios; entre ellos, en la tasa de basuras se proponían nada menos que 14 importantes bonificaciones; en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles la rebaja del tipo de gravamen que hubiera supuesto una reducción generalizada para toda la Ciudad, junto con otros importantes beneficios fiscales, tanto para particulares como para empresas; en el impuesto de Actividades Económicas nuevas bonificaciones e incentivos para la localización de empresas; en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica reducción de las tarifas para todos los tipos de vehículos; en el impuesto sobre Construcciones y Obras otras nuevas bonificaciones para emprendedores y para la autopromoción de viviendas; y por último para todos los tributos, la supresión de exigencia de avales para los aplazamientos inferiores a 30.000 €.

No es el momento de recordar que los máximos responsables del incremento de la carga tributaria generalizada que sufrimos todos los españoles son los partidos de izquierdas, particularmente el PSOE y Podemos, autores, entre otros muchos excesos, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que crea la nueva tasa de Basuras que padecemos. Por ello, pese a nuestro deseo de acuerdo, albergábamos poca esperanza de que aprobaran en el Ayuntamiento de Segovia cualquier ahorro o beneficio tributario para sus vecinos. Sin embargo, lo más sorprendente y llamativo es que VOX y Cs, en contra de lo que predican y prometen, se sumaran con entusiasmo a este primer BLOQUEO que resulta ilógico e incomprensible particularmente para sus votantes.

Así las cosas, desgraciadamente fracasada la rebaja tributaria, el equipo de gobierno ha optado por el mal menor: al no haber podido reducir los ingresos fiscales, incrementar en la misma proporción el gasto para que los altos tributos que padecemos al menos reviertan en mayores y mejores inversiones y servicios, proponiendo para ello la aprobación del ambicioso presupuesto de 2026 por importe de, nada menos, que 83.182.874,54 €. Desgraciadamente, se ha perpetrado un SEGUNDO BLOQUEO que trata de impedir que los vecinos de Segovia recuperen en especie lo que con tanto esfuerzo pagan.

Los argumentos esgrimidos para justificar su voto contrario –LAS PALABRAS- no se refieren a ningún error formal o material en el proyecto de presupuestos, es más la concejala de Cs, ha felicitado públicamente a los servicios técnicos municipales por el trabajo realizado, lo que acredita su calidad técnica, pero ello no basta, pues afirma que “este presupuesto no merece salir adelante” por la “incapacidad de este gobierno de generar consenso”, como si el consenso no tuviera dos caras y no naciera de una voluntad reciproca de llegar a acuerdos, de ceder cada uno para ganar todos: la Ciudad de Segovia.

Otros singulares argumentos utilizan los dos concejales de Vox, uno anunciando “abandonad toda esperanza”, recordándonos lo que está grabado en la puerta del infierno que, en la Divina Comedia, Dante y Virgilio leen antes de adentrarse en el lugar de castigo eterno donde no hay redención ni salida –curiosa forma de entender la política-; y la otra que se queja de la altísima presión fiscal que padecemos los segovianos -olvidando que su voto lo ha permitido-; acusa de desconfianza para cumplir pactos al equipo de gobierno -quien los rompió unilateral e intempestivamente en rueda de prensa-; y anuncia que nunca va a regalar sus votos y jamás será comparsa del Partido Popular, cuestiones que ni se han pedido ni se quieren.

Las otras izquierdas, salvo Segovia en Marcha que no aporta y degrada el debate de presupuestos al calificarlo como “teatrillo”, los restantes en su lógica, Izquierda Unida y el PSOE, nada se puede esperar de ellos pues lo que pretenden al final, es que el Alcalde se someta a una cuestión de confianza.

Ahora vienen los HECHOS, los votos unánimes y convenidos de Segovia en Marcha; Izquierda Unida; Partido Socialista Obrero Español; de Vox y Cs, han impedido una importante rebaja de tributos municipales y la aprobación del presupuesto general de 2026. Todos al unísono han votado contra el equipo de gobierno intentando lo que nunca van a conseguir, PARALIZAR CIUDAD.

El pacto contra natura de los que se llaman los unos, “ultraderecha”, y los otros “comunistas”, pero que confluyen no en las líneas rojas de las que hablan, sino tras la bandera roja que todos enarbolan, con una tercera parte que se inclina según sopla el viento. Deberían mirarse sinceramente al espejo y negar, si se atreven, que lo dicho no es cierto.

Aun así, siempre existe la posibilidad de un acuerdo. El Alcalde sigue con la mano tendida.