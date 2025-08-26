Los grupos municipales de Ciudadanos y Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) han registrado sendas mociones que se debatirán en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de agosto.

Ciudadanos ha denunciado la falta de avances en materia urbanística y ha reclamado un cambio en la gestión de esta concejalía. Según los datos aportados por la formación, en lo que va de 2025 se han concedido 47 licencias de construcción, de las cuales 11 corresponden a viviendas unifamiliares y 5 a bloques de viviendas, sumando un total de 61. “Urbanismo sigue siendo el gran tapón del Ayuntamiento: no hay avances en planificación, no se otorgan suficientes licencias y no se observan cambios reales”, ha afirmado la portavoz Noemí Otero, quien ha cuestionado además el desarrollo de Las Lastras y ha señalado la falta de previsiones concretas para el suelo industrial de La Costanilla.

En paralelo, Ciudadanos propondrá al pleno la instalación de maquetas táctiles en el Acueducto, el Alcázar y la Catedral con el objetivo de garantizar el acceso al patrimonio histórico a personas con discapacidad visual. “Estas maquetas táctiles son un paso más hacia una ciudad plenamente inclusiva y referente en accesibilidad cultural entre las Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, ha explicado Otero, que también ha criticado “la falta de asuntos relevantes en el orden del día del Pleno de agosto”.

Por su parte, Segovia en Marcha ha reclamado un plan de choque de limpieza integral en todos los barrios de la ciudad. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha señalado que “en todos los barrios de la ciudad falta baldeo de calles, barredoras, se acumulan enseres, residuos y suciedad en muchas calles, plazas y espacios públicos, lo que afecta a la calidad de vida de nuestros vecinos”. El grupo municipal considera necesario hacer cumplir el contrato y las frecuencias de limpieza, así como reforzar la recogida de enseres y residuos voluminosos.

La coalición también pedirá la democratización de los honores y distinciones del Ayuntamiento mediante un proceso participativo que visibilice a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de la ciudad desde los barrios y el tejido social. Asimismo, insistirá en el debate sobre la implantación de una tasa de aparcamiento turístico para autobuses, que según San Juan podría aportar al Consistorio hasta 1,5 millones de euros al año.