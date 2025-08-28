Un nuevo reventón deja sin agua a una decena de viviendas en Nueva Segovia

Una avería en la red de suministro de agua potable mantiene desde ayer sin servicio a los números pares comprendidos entre el 86 y el 104 de la avenida Vicente Aleixandre, en el barrio de Nueva Segovia.

El corte afectará a estas viviendas, al menos, hasta la mañana de este jueves, cuando a partir de las 8.00 horas está previsto que se inicien los trabajos de reparación.

Para paliar la situación, el Ayuntamiento ha instalado un grifo de abastecimiento provisional en la acera contraria, a la altura del número 31 de la misma calle, al que podrán acudir los vecinos afectados mientras dure la incidencia.

El Consistorio ha agradecido la comprensión de los residentes y ha asegurado que tratará de solucionar el problema en el menor plazo de tiempo posible.