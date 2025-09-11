9 Comments

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha acusado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, de “torpedear” el proyecto del recinto ferial previsto en los terrenos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).
Según explican los concejales populares, el Ayuntamiento solicitó en octubre de 2024 el informe sectorial necesario para modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y así poder destinar esos suelos a la construcción del ferial. El dictamen, remitido once meses después, cuestiona la propuesta municipal y exige nuevos estudios de tráfico, medidas adicionales de seguridad viaria y mejoras en la glorieta de acceso a Campos de Castilla, actuaciones que deberían financiarse con fondos municipales.
Los ediles critican la “excesiva lentitud” en la tramitación y consideran que se han incluido “todo tipo de trabas y nuevos gastos para el municipio”. El documento del Ministerio alerta de que la infraestructura podría agravar los problemas de saturación de la glorieta de la AP-61, incumplir los objetivos de calidad acústica y generar riesgos por el uso nocturno de las instalaciones.
Los populares recuerdan que en febrero de 2023 el propio Ministerio se comprometió a “la construcción urgente de carriles segregados para agilizar el acceso a la terminal” y a estudiar la cesión de terrenos para nuevos viales, compromisos que, aseguran, ahora se dejan de lado para trasladar al Ayuntamiento la carga económica.
El informe ministerial también cuestiona el garaje del edificio CIDE, al que califica de aparcamiento subterráneo con riesgo de colas de vehículos, lo que obligaría a realizar una nueva microsimulación de tráfico.
Para el PP, estas condiciones retrasarán de forma notable la tramitación de la modificación del PGOU y encarecerán el proyecto. Los concejales sostienen que el Gobierno central busca “castigar a Segovia por el mero hecho de tener un Gobierno del PP”.
¿Donde están los haters habituales?, ¿Hoy no madrugan? Está noticia les va bien para soltar unas pocas de sus monsegras con la ocurrencia de poner allí el recinto ferial. Llevarán sin ir a la feria años, pero estarán indignadísimos, “diputado cordobés”, “ministro twiteador”, “comunistas”, “claras” venga ánimo.
El perro del hortelano.
Ni se come la berza, ni la deja comer.
Si lees las exigencias del informe, son cosas logicas y normales. Pero lo mismo, conociendo la calidad del trabajo de este ayuntamiento, se ha enviado al ministerio alguna chapuza de informe con la esperanza de que colase.
Lo mismo, quien ha realizado bien su trabajo son los funcionarios del ministerio sacando a la luz todas las deficiencias. Y este gobierno municipal intenta tapar sus limitaciones acogiendose al manido eslogan de que “nos tienen mania” por ser del PP.
Les recuerdo las infinitas criticas que hacia el PP al antiguo gobierno municipal cuando se acogia al eslogan de que la Junta les tenia mania por ser del PSOE. Y ahora usan ese mismo argumento para tapar sus limitaciones.
Sentido común. No se dan en el
Momento actual ninguna de las condiciones objetivas q señalan las alegaciones del Ministerio de Transportes. Suena más a vendeta de poco alcance q a un planteamiento serio. Mientras persistan planteamientos de los míos contra los tuyos los segovianos estamos perdidos. Necesitamos gente en política con rigor y altura de miras para avanzar, y nos sobran los hooligans como tú o a sueldo.
Lo que no se exigió en su momento para el Cat, que está al lado, se pide ahora para una semana de feria..que cada uno saque sus conclusiones
Es que el uso de Cat no suponía las supuestas aglomeraciones ni contaminación acústica, entre otros problemas que se argumentan. Además, la idea peregrina del actual ayuntamiento implica darle un uso al recinto todo el año para diferentes eventos, no solo las dos semanas de feria. Hay que informarse un poquito mejor antes de hablar.
Habría que recordarles a éstos del PP que durante muchos años, justos los que ha gobernado el Psoe en el ayuntamiento, la Junta ha bloqueado constantemente a Segovia, así que pensar que el gobierno central se lo está haciendo a ellos es querer tapar su incompetencia para presentar algunos proyectos.
Desconociendo el contenido del informe vinculante, como todos los que opinamos aquí, es probable que algunas deficiencias haya, que otras se magnifiquen, pero lo que parece seguro es que se ha redactado con mucha pachorra y con ánimo negativo para fastidiar al PP. Pero no se dan cuenta de que a quien fastidian es a la ciudadanía segoviana, y que esos mismos argumentos “técnicos” sirven para tumbar otras iniciativas de uso de esos espacios, no solo un ferial… tuertos y ciegos.
Pero es posible que nadie se de cuenta lo que esta pasando.
Cuando el Ayuntamiento es PP, Junta PP Gobierno PSOE
Cuando el Ayuntamiento PSOE, Junta PP, Gobierno PSOE
Cuando Ayuntamiento PSOE, Junta PP, Gobierno PP
Que a los ciudadanos nos da igual, que lo único que debería importarles a todos, son los intereses de los segovianos, muy por encima de sus siglas e intereses.