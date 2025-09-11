9 Comments

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha acusado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, de “torpedear” el proyecto del recinto ferial previsto en los terrenos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).

Según explican los concejales populares, el Ayuntamiento solicitó en octubre de 2024 el informe sectorial necesario para modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y así poder destinar esos suelos a la construcción del ferial. El dictamen, remitido once meses después, cuestiona la propuesta municipal y exige nuevos estudios de tráfico, medidas adicionales de seguridad viaria y mejoras en la glorieta de acceso a Campos de Castilla, actuaciones que deberían financiarse con fondos municipales.

Los ediles critican la “excesiva lentitud” en la tramitación y consideran que se han incluido “todo tipo de trabas y nuevos gastos para el municipio”. El documento del Ministerio alerta de que la infraestructura podría agravar los problemas de saturación de la glorieta de la AP-61, incumplir los objetivos de calidad acústica y generar riesgos por el uso nocturno de las instalaciones.

Los populares recuerdan que en febrero de 2023 el propio Ministerio se comprometió a “la construcción urgente de carriles segregados para agilizar el acceso a la terminal” y a estudiar la cesión de terrenos para nuevos viales, compromisos que, aseguran, ahora se dejan de lado para trasladar al Ayuntamiento la carga económica.

El informe ministerial también cuestiona el garaje del edificio CIDE, al que califica de aparcamiento subterráneo con riesgo de colas de vehículos, lo que obligaría a realizar una nueva microsimulación de tráfico.

Para el PP, estas condiciones retrasarán de forma notable la tramitación de la modificación del PGOU y encarecerán el proyecto. Los concejales sostienen que el Gobierno central busca “castigar a Segovia por el mero hecho de tener un Gobierno del PP”.