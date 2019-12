Un 2020 Colectivo, social y feminista

Cerramos 2019, y es difícil elegir un momento que lo pueda definir. Podríamos decir que ha sido el año del feminismo, de la lucha contra el cambio climático, de la exhumación de Franco, de los pensionistas. O también el del auge del fascismo, de las “fake news”, el de las más de 1.000 víctimas de violencia machista, el de las “manadas”. Podría definirse como el año electoral. Quizá puede que por todo esto, los 365 días de 2019 hayan pasado tan deprisa.

Pero lo más importante no es definir el año por un tema en concreto, sino saber como el transcurso de los días ha podido o no transformar nuestra vida durante un año, ser tradicionales, y hacer nuestra lista de propósitos para 2020

Hace un año, escribía sobre la importancia del municipalismo, de lo cercano, para hacer frente a los grandes problemas sociales. Muchos ayuntamientos habían puesto en marcha políticas que les ponían como referentes a nivel mundial de gestión municipal. El cambio en el bastón de mando de algunas alcaldías, paralizó todo este desarrollo. El mayor ejemplo Madrid Central. Los resultados también arrojaron un continuismo municipal en muchas ciudades, y la entrada de un partido como VOX en responsabilidades de gobierno en muchas otras. Muchos han sido los análisis sesudos realizados para algunos debacles electorales, o para unos resultados no tan satisfactorios como se pensaba, y la conclusión pudiera ser, que al final la culpa siempre es de los “otros”, sin autocrítica, con una mente puesta en lo estatal por ser lo más mediático y con un pensamiento individual de notoriedad que se ha superpuesto a cualquier otra cosa. Y aquí mi primer deseo para 2020: pensamiento en colectivo.

Durante muchas semanas, también he escrito sobre feminismo: el negacionismo de la violencia machista a pesar de que 2019 ha sido el año durante el cual hemos superado las 1.000 víctimas, el retroceso en derechos de las mujeres que proponen algunos partidos, la persecución contra el aborto, el 8 de marzo, la brecha salarial, la baja representación política de las mujeres cuando no existe ley alguna como en las diputaciones. Todos y cada uno ha suscitado múltiples comentarios, llenos de insultos bajo el anonimato. Una muestra poco representativa pero sintomática de una parte de la sociedad a la que no le ha gustado nada el empoderamiento de miles de mujeres, que no, no odian a los hombres, de hecho muchos acompañan al movimiento feminista. Muestra representativa porque a lo largo y ancho de toda España, bajo el anonimato, casas de mujeres, asociaciones feministas han sido víctimas del vandalismo. Por no hablar de la violencia verbal con nombre y apellidos que han ejercido algunos representantes públicos. El último, el líder de Vox en Girona, que atacaba contra el feminismo diciendo que hacía a las mujeres “arrogantes y desconsideradas” y que no implica ni más ni menos que el enfado de aquellos que quieren solo “buenas esposas”. Por eso mi segundo deseo para 2020: más feminismo.

Pero si los ataques machistas, racistas o xenófobos ya no se esconden es gracias a partidos como VOX. Sus continuos bulos al estilo de Göebbles “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” han convencido a una parte de la sociedad, más de tres millones en las últimas elecciones. Gran parte de culpa quizá la tengamos aquellos que escribimos para desmentirlos, por amplificar su mensaje, quizá debiéramos ejercer ese cordón sanitario mediático, como el que aplican ellos a ciertos medios de comunicación. ¿Pero cómo reaccionamos ante el blanqueo del fascismo y los bulos que se dedican a expandir? Por eso para 2020, deseo: más información y menos blanqueo.

También he escrito sobre el derecho a la vivienda, los impuestos progresivos, la sanidad y la educación pública, las pensiones, la pobreza. Temas que todavía están pendientes, y que en un año caracterizado por el “problema catalán” han pasado a ser los grandes olvidados. Un año donde se ha manoseado la Constitución para hablar del artículo 2 y la unidad de España, pero que se ha metido en un cajón a la hora de blindar los derecho que ahí que se recogen. Por eso para 2020 una reforma constitucional, y el blindaje de los derechos sociales que ahí se contemplan.

Se que me dejo muchos temas sobre los que reflexionar, tendremos todo el año 2020 para hacerlo. Promete ser un año movido. Si hay gobierno de coalición con Podemos y apoyo de ERC, estoy segura que dará mucho de que hablar, todavía no se ha formado y ya el IBEX, los bancos, las eléctricas y todos aquellos que quieren mandar pero no se presentan a las elecciones han opinado al respecto. Y si no hay gobierno de coalición, quiere decir que habrá nuevas elecciones, y tendremos que acudir a las urnas para elegir a nuestros y nuestras diputadas por tercera vez en menos de un año.

Tendremos tiempo de analizar y contrastar, mientras tanto despedimos un 2019 movidito con el deseo de un 2020 más social y más humano.