Tres puntos que se van de lo que fuera la fortaleza Gimnástica en un partido condicionado por el viento. La Segoviana se adelantó en el marcador ante un rival peligroso que rondaba el área con acierto, de manera que el empate del Valladolid no tardó en llegar con una zaga local poco intensa. En la reanudación se mantuvo el guión de partido con alternativas pero esta vez con el viento en contra. Ahí llegó un pelotazo a la espalda de la defensa que dejó al delantero pucelano mano a mano con Carmona. Impecable ejecución y los visitantes alejándose en el marcador. Se volcó entonces el equipo en el área rival, generando ocasiones pero sin éxito, en un resultado negativo que obliga a la Segoviana a mejorar resultados si no quiere ver peligrar su posición en la zona de la promoción.