Tampoco los moteros le temen al covid

Habrá Cabalgata en Segovia, por lo pronto también carrera de San Silvestre, y moteros para después de Reyes. Eso pese al covid, rampante en Segovia y España en general. El club la Leyenda continúa presentaba en la Casa del Sello, sede de Prodestur, el programa de la quedada motera, a celebrar en Cantalejo. ¿Qué pasa si finalmente no se puede celebrar? Mario Parellada confiaba en que “los políticos no nos hagan esa jugada” y recordaba la cruda realidad. “Este es un encuentro que [económicamente] se aguanta con alfileres. Si no se puede celebrar lo aplazaremos a febrero o marzo, porque lo cierto es que el club no se puede permitir no recuperar lo invertido”.

Será del 6 al 9 de enero, con la idea de repetir las cifras del último encuentro, en 2019, con 9.000 participantes. Encuentro con todo el respaldo de la Diputación, y de los “municipios amigos”, Cantalejo, Turégano, Sacramenia y Carrascal del Río. Medidas de seguridad, con carpas susceptibles de convertirse en “espacios abiertos” recogiendo los laterales, y la confianza de que un encuentro en el pinar, con amplios espacios, y muchas actividades sin horario concreto (como las visitas a los pueblos) facilita el evitar los amontonamientos. Crucemos los dedos.

La Leyenda continúa 2022 mantiene la estructura de los eventos, con fiesta de Nochevieja motera a posteriori, desfile nocturno de antorchas y fuegos sobre el castillo de Turégano. Habrá colaboración solidaria para que todos los participantes puedan colaborar en la compra de pulseras de la iniciativa “En la Palma de nuestra mano“. Se homenajeará a Jaime Alguersuari, a quien se hará entrega del premio Leyenda de Oro 2022 por su contribución a la difusión del motociclismo como fundador de las revistas ‘Solo Moto’ y ‘Motociclismo’ y organizador de importantes eventos. Padrinos de la fiesta serán Magdalena Rodríguez, diputada de Prodestur, y el televisivo presentador, Jesús Álvarez. Además, se otorgarán los premios Leyenda de Honor a los motoclubs Moto Turismo de Madrid y Motoclub Mirandela de Portugal por su consolidada trayectoria.

También, en esta nueva edición se recuperarán los reconocimientos a los fabricantes de motos españolas ya desaparecidas, siendo galardonado en esta ocasión Sanglas, la firma fundada en 1947 por los hermanos Javier y Martín Sanglas, y conocida por ser la marca utilizada en décadas anteriores por la Guardia Civil.

No faltarán los alardes del motorista Emilio Zamora, y charlas como la del especialista en seguridad vial Juan Carlos Toribio, los viajeros Julio Álamo, Miquel Silvestre, Gustavo Cuervo y Sonia Barbosa, al escritor Carles Brotons. Entre las actuaciones musicales Semilla Negra, Legacy (tributo a Burning) La Poptelera y, como colofón, a Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible. Como novedad, la plaza que alberga el escenario en Cantalejo se cubrirá para intentar contrarrestar las bajas temperaturas.