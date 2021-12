7 Comments

El Ayuntamiento mantiene la celebración de la cabalgata de Reyes Magos con la premisa de “mantener la ilusión de los niños” por encima de los riesgos de contagio de covid y a pesar de que la ciudad de Segovia presenta una tasa de incidencia del 3,4 por ciento (3.442,38 casos por cada 100.000 habitantes en este momento). “Para nosotros la seguridad es el elemento fundamental y hacemos además un llamamiento a la responsabilidad pero nos parece importante poder retomar ciertas tradiciones sobre todo después de dos años que no se han podido celebrar muchas de las fiestas y, sobre todo, un espectáculo tan bonito y especial dirigido a los niños, para los que también ha sido muy duro para ellos este tiempo, nos parece importante poder mantener siempre que sea posible, esa ilusión”, señaló el concejal, Alberto Espinar.

Las medidas de seguridad se traducen en una llamada a la responsabilidad individual del público a la hora de mantener las distancias de seguridad y portar en todo momento mascarillas, como lo harán los integrantes del cortejo real y los músicos de las bandas que acompañan a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por cierto, el “cuarto rey”, Artabán, eje de la campaña navideña del Ayuntamiento, no aparecerá en ningún momento del cortejo.

Además se ha suprimido la recepción individual a los niños y el escenario en el que los reyes concluirán su recorrido estará instalado en la plaza Oriental y no en el Azoguejo, como en años anteriores, para poder dar cabida a más público y con más separación entre personas, en el espacio de la propia plaza Oriental y Padre Claret.

Con una comitiva reducida a 200 personas tras una sensible bajada de los voluntarios que participarán en los cortejos —el Ayuntamiento dispone 270 trajes y las peticiones, que rondaban las 400 en años precedentes, han caído a la mitad— y con tomas de temperatura, sin otras pruebas previas, la cabalgata recupera el espectáculo de inicio en la plaza de la Reina Victoria Eugenia, ante el Alcázar, donde el Ayuntamiento apunta que habrá “un aforo reducido” al que, no obstante, no ha puesto cifra. Bajando por Serafín, San Agustín y San Juan, concluirá en la plaza Oriental, no en el Azoguejo como era tradicional, para poder dar cabida a un mayor número de personas, manteniendo en lo posible las distancias de seguridad para ver la llegada de los magos, que esta vez no harán recepción individual a los niños.

Pantallas, bandas y muchos caramelos

Entre medias, la plaza Mayor será el punto en el que realmente se organizará el desfile, desde ahí encabezado por el caballo alado, figura central del espectáculo “Pegaso, el canto de las estrellas“, los reyes entronizados en sus carrozas —hasta ahí irán en andas— y los cortejos completamente formados, cada rey con su banda: la Orquestina del valle, la Troupe de la Merced y Os Batucones. En la plaza Oriental, amenizará las esperas la Unión Musical Segoviana.

Aunque Espinar no cifró con exactitud el presupuesto, si señaló que el gasto de este espectáculo será de unos 80.000 euros que se suponen que incluyen el caché de la compañía Planete Vapeur (31.000 euros largos), el de las bandas participantes, el espectáculo del Alcázar, las dos pantallas gigantes —en las plazas Mayor y Oriental— y los 1.700 kilos de caramelos y gominolas que se repartirán la tarde del 5 de enero por las calles de la ciudad.