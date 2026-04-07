El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia Titirimundi celebrará del 12 al 17 de mayo su 40 edición, con 40 compañías de 9 países, 30 de ellas en Segovia, donde ofrecerán 226 funciones en 25 espacios de la ciudad. A ello se suman actuaciones en 48 pueblos de la provincia y 50 sesiones de extensión por varias comunidades autónomas, alcanzando un total de 330 funciones. El presupuesto de esta edición ronda los 298.000 euros.

La directora del festival, Marián Palma, ha resumido el espíritu del aniversario: “Todos nos hemos hecho mayores con Titirimundi, y el festival con nosotros, y en este aniversario queremos celebrar que estamos vivos y que hemos llegado hasta aquí, saltando obstáculos y siguiendo adelante a pesar de todo”.

No en vano, en 2017 el festival perdió a su fundador, Julio Michel, al que Palma define como “el mayor golpe que podíamos afrontar”, y desde entonces ha tenido que afrontar también la desaparición de titiriteros emblemáticos y la falta de apoyo económico institucional. Pese a ello, Titirimundi no faltó a la cita ni durante el COVID y se ha consolidado como referente mundial del arte del títere, situando a Segovia como “la capital del títere por excelencia” y mereciéndole el Premio Nacional de Cultura de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2021. Según un estudio de la UNED, el festival genera un impacto económico directo en la ciudad de 1,6 millones de euros.

La programación de esta edición combina homenaje a la memoria y mirada al futuro. Entre los espectáculos más destacados figuran L’après midi d’un foehn de Non Nova, donde bolsas de plástico cobran vida como metáfora del ser humano, y Transporte excepcional de Beau Geste, en el que un bailarín y una excavadora protagonizan un juego poético de gran formato. La edición contará además con dos estrenos absolutos y con el regreso de compañías históricas del festival como los Titiriteros de Binéfar, Bakélite, Anonima Teatro o El Circo de las Pulgas.

Las funciones se repartirán entre ocho teatros, ocho patios históricos y nueve espacios de calle, incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza del Azoguejo y la Avenida del Acueducto. La venta de entradas arranca el 15 de abril. El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el INAEM, así como el mecenazgo de Coca-Cola, Caja Rural y Grupo José Mª.