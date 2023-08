9 Comments

Si, ya es oficial y el 30 de agosto vuelven las obras a Padre Claret. Está claro que los blandones y desprendimiento de adoquines de la vía son tenaces. El pasado abril la céntrica avenida segoviana recuperaba la normalidad tras medio año de obras, obras que supuestamente debían blindar la vía de nuevos desperfectos.

Pero no han pasado cinco meses y el alcalde, el popular José Mazarías, ya vuelve a tener encima de su mesa un expediente de reparación de desperfectos. Esta vez son apenas unas losetas, lo que no quita para que los trabajos se prolonguen ¡diez días!… Semana y media en la cual volverá a estar cortado el carril de subida.

El tema está condenado a politizarse por cuanto los populares fueron muy críticos en su día, cuando eran oposición, con la decisión de reducir el calado de los trabajos. Lo que había de ser la “reforma definitiva” pasaba por retirar la antigua capa de hormigón y reponerla con más volumen, algo que finalmente no se hizo.

Adelgazamiento del proyecto

Padre Claret siempre ha sido una calle complicada. El tráfico que soporta, incluidos los autobuses urbanos que necesariamente pasan por allí para converger en la plaza Oriental, hacía que los adoquines saltasen día día también. Con motivo de la construcción del párking subterráneo se decidió hormigonar y sustituir los adoquines de granito por otros de cemento, pero paradójicamente, los colectores se ubicaron en la zona de vehículos, no en la peatonal, por lo que pronto se evidenció que tampoco la capa de hormigón era suficiente para evitar los recurrentes blandones. Así se llega a la reforma de 2023. 218.000€, básicamente para llevar los colectores a la zona peatonal y reforzar el hormigón para que soportara el tráfico “sin blandones”. Pero a poco de iniciadas las obras y “por decisión” técnica, el consistorio entendió que “ya no era necesario” quitar y reponer el hormigón y la “reforma definitiva” quedó en un nuevo lavado de cara, manteniendo el grosor del hormigón como estaba para desespero de la oposición que intuía una enésima chapuza llevada al extremo de urgencia para no interferir con la campaña electoral en ciernes.

De momento, Mazarías señala que los nuevos arreglos están cubiertos por la garantía y hay plena voluntad de la empresa para reponer los adoquines, pero a la vez, muestra una inquietante carta de la empresa explicando que en febrero habían advertido a la concejalía de obras de que mejor esperar para hormigonar pues las bajas temperaturas de febrero no eran las idóneas para el fraguado y “que no se hacían responsables” de daños que pudieran aparecer por esas circunstancia. Pese a todo, los técnicos municipales (Mazarías acusa abiertamente al entonces concejal de obras Miguel Merino, pero este dice que fueron los técnicos) decidieron seguir adelante. Así que la cosa está en si finalmente la reforma de 2023 fue la chapuza que auguraba el PP o la razón está con “los técnicos” y la reducción del proyecto está bien planteada. El tiempo lo dirá, pero de momento parece que va ganando el PP.