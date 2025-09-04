Sepúlveda se prepara para el estreno de Daryl Dixon

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenará en España el próximo 8 de septiembre en AMC+, con Sepúlveda como uno de los escenarios principales del rodaje. La villa segoviana, con su patrimonio histórico y natural, se suma a las 22 localidades y 38 localizaciones de toda España que han acogido la grabación de esta producción internacional.

El spin-off, titulado The Book of Carol, continúa la historia de los personajes Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) en un viaje por una Europa devastada por el apocalipsis zombi. En esta nueva entrega, rodada íntegramente en España, ambos protagonistas se enfrentarán a nuevas amenazas y a un entorno hostil en el que conocerán comunidades de supervivientes y enemigos inesperados.

Sepúlveda fue escenario de grabaciones entre octubre y diciembre de 2024, con un despliegue técnico de más de 300 personas y la participación de vecinos como figurantes. La Plaza de España, el barrio de Pucherillas y la puerta del Río, entre otros enclaves, fueron transformados en escenarios de la ficción.

Greg Nicotero, productor ejecutivo de la serie, destacó que “Sepúlveda es un escenario único”, subrayando el valor de la localidad como referencia para futuras producciones. La Oficina de Turismo ha habilitado un espacio específico en su web con imágenes y material sobre el rodaje, con el objetivo de atraer a seguidores de la saga y reforzar la proyección internacional de la villa.

El estreno mundial tendrá lugar el 7 de septiembre en Estados Unidos, mientras que en España los espectadores podrán verlo a partir del día siguiente en AMC+. Con esta nueva entrega, Sepúlveda queda ligada a una de las franquicias televisivas más reconocidas a nivel mundial.