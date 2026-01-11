La Segoviana se viene abajo en Burgos y pierde el liderato (3-0)

Tras una primera mitad en la que los de Bea jugaron bien, dominando la cancha y generando ocasiones, un gol al filo del descanso, seguido de otro en pleno desconcierto, mató a la Gimnástica Segoviana ante el filial del Burgos. En la segunda mitad, más de lo mismo, sin reacción de los visitantes. Una derrota abultada ante un rival que lucha por la permanencia y que quita a los segovianos del liderato.