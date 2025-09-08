Segovia se suma al día Ciudades del Patrimonio Mundial

La ciudad de Segovia conmemora el XXXII Día de las Ciudades del Patrimonio Mundial que se celebra hoy, 8 de septiembre, día en que se fundó la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) en el año 1993.

Por este motivo, durante todo el mes, la ciudad lucirá con orgullo la bandera de la OCPM en un lugar emblemático: el mástil del Jardín de los Poetas, junto a la Puerta de Santiago donde se encuentra la Colección de Títeres de Francisco Peralta.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Segovia se suma a las ciudades de todo el mundo que celebran esta fecha simbólica, invitadas a mostrar su compromiso con la conservación, la identidad cultural y la pertenencia a esta red internacional de ciudades patrimonio.

La elección del Jardín de los Poetas, adyacente a la histórica Puerta de Santiago, refuerza el mensaje de armonía entre la naturaleza, el patrimonio histórico y la memoria cultural de Segovia, representada en un entorno que invita a la contemplación y al reconocimiento de su legado urbano.