8 Comments

La verdad verdadera es que tampoco hay tanta diferencia entre una feria romana, barroca, vikinga, si me apuran, neolítica. Más o menos los mismos puestos de artesanía y comida callejera, también de alimentos artesanos, y hasta de lámparas de relajación y piedras curativas. Algunos con algún detalle alusivo, cambiar el jubón por túnica, pero los más pues con su rollo, que si andalusí, medieval o lo que se tercie. El pícaro deviene Golfus, el soldado cambia falcata por gladio, y la ficticia meretriz (o parecido) pone sus precios en sestercios, en lugar de escudos. El mercado romano de Segovia, con horario de 11 a 23 horas, se mantendrá hasta la tarde noche del domingo con un rosario de actividades que tampoco difieren mucho de las habituales: animación muisical, cuentacuentos, teatralizaciones… Tampoco se trata de inventar la rueda a estas alturas. La cuestión es animar las calles en fechas vacacionales y de turisteo.

Está claro que para aprender historia habrá que ir al programa paralelo de charlas que, con motivo del mercado, se celebran en el IES Mariano Quintanilla. A pie de calle, hasta 103 paradas en Segoviæ Decus Romæ, el mercado de trasunto romano que el alcalde de Segovia, José Mazarías, en funciones de tribuno de la plebe y bien rodeado de su guardia pretoriana, inauguraba este viernes en el entorno del Acueducto. Básicamente, la plaza Día Sanz, calle Emperador Teodosio, y el frontal del Acueducto en la plaza de Artillería.

La cuestión de los emplazamientos

¿Por que allí tras la polémica habida con la retirada de ferias de la avenida Acueducto? Pues, según explicaba Mazarías, porque se está probando nuevos espacios. Emperador Teodosio y -sobre todo Día Sanz- en la idea de redistribuir el turismo por diversos puntos de la ciudad, desconcentrándolo del entorno Azoguejo y Plaza Mayor. Visto así, cobra sentido. “A tenor de cómo funcione, cual sea la respuesta de vecinos y visitantes y paradistas pues veremos si la iniciativa se consolida”. ¿Quiero eso decir que puede haber marcha atrás en lo tocante al veto de la avenida Acueducto? Pues no, la idea de Mazarías y su edil de turismo, May Escobar, es usar las ferias para atraer visitantes a nuevos espacios de la ciudad. La avenida queda descartada.

Si que está en clara fase de replanteo la idea inicial, de concentrar estos eventos en el paseo del Salón. El mercado romano es una de las tres ferias adjudicadas para este 2024 y por 14.800€ por el Ayuntamiento de Segovia. La empresa adjudicataria, Musical Sports SL, empresa salmantina especializada en este tipo de mercados temáticos con animación callejera, igualmente organizará el evento Plaza de los Mercaderes (coincidiendo con el quincuacentenario de la coronación de Isabel de Castilla), así como el de la Navidad. Si para el segundo se busca emplazamiento por la plaza de San Martín, el tercero está claro que no volverá al Paseo del Salón. Así lo explicaba Mazarías, que considera ahora que efectivamente, el Salón planteaba problemas logísticos, aunque el alcalde los circunscribió al mal tiempo “que producía mucho barro y hacía incómodo ir por allí”. No termina de ser un un donde dije digo digo Diego por cuanto no se abandona del todo la idea. “Seguimos considerando que es un emplazamiento ideal”… Eso sí, cuando se habiliten los mecanismos de remonte ideados y se construya el párking de los Tilos, que no se espera esta década.

Voluntarios para preservar el Acueducto

Otra novedad que viene con los romanos es una campaña de concienciación para que foráneos y algún local cabestro, que también los hay (y además en su caso sin posibilidad de alegar ignorancia), desistan de la idea de trepar por el Acueducto para hacerse la pertinente foto. Para la ocasión el ayuntamiento ha tirado de un grupo de ocho voluntarios.

Parece una idea tan bienintencionada como correcta, lo que no ha evitado las críticas del PSOE. Una exigente Clara Martín tronaba contra una iniciativa que considera que esa es tarea de la policía local. Mazarías, recordaba, no obstante, que se ha recurrido a los voluntarios de acuerdo con la ley y en coordinación con la Plataforma de Voluntariado de Segovia. No se les paga pero si van asegurados, “cosa que es la primera vez que pasa en este ayuntamiento, como en tantas otras cosas”, tiraba con segundas el munícipe. El trabajo de los voluntarios tampoco pasa por inmovilizar vándalos o perseguir a los trepas, más bien lo suyo es repartir los horarios de las animaciones y un marcapáginas con instrucciones de lo que no hay que hacer con el Acueducto: además de no escalar, no ensuciar, no encajar colillas ni chicles en las juntas de los sillares… Respetarlo. ¡Tampoco es tan mala idea!