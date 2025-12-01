La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por nevadas en el Sistema Central de Segovia para la jornada del martes, un episodio que llegará acompañado de un descenso térmico y un aumento de la nubosidad entre el 1 y el 4 de diciembre. La previsión apunta a la posibilidad de acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas altas.

Según la información difundida por el organismo estatal, el aviso estará vigente entre las 02:00 y las 14:00 horas del martes 2 de diciembre, con acumulaciones previstas “sobre los 1.300 o 1.400 metros” y menores de 5 centímetros en altitudes inferiores. La Aemet advierte de que el fenómeno puede causar “daños moderados a personas y bienes” en zonas expuestas.

Evolución

El episodio comenzará tras un lunes relativamente estable. Para este 1 de diciembre, la previsión en la capital segoviana contempla intervalos nubosos y temperaturas suaves para la época, con máximas cercanas a los 9 °C y mínimas en torno a 1 °C.

El martes se presenta más inestable, con chubascos débiles y un notable descenso térmico, hasta los 6 °C de máxima y valores negativos de madrugada. Las precipitaciones podrían ser de nieve en zonas altas, aunque la probabilidad de acumulación en la capital es baja.

Para el miércoles 3, el ambiente será más frío, con cielos muy cubiertos y posibilidad de chubascos residuales durante la mañana. La Aemet estima máximas en torno a 3 °C y mínimas ligeramente por encima del cero.

El jueves 4 de diciembre se prevé un repunte de las precipitaciones, que llegarán en forma de lluvia en la mayor parte de la provincia, con valores entre 5 °C de máxima y 2 °C de mínima.

Recomendaciones

Protección Civil recomienda extremar la precaución en desplazamientos por carreteras de montaña durante la vigencia del aviso, así como mantenerse atento a las actualizaciones de la previsión meteorológica, especialmente en las zonas más expuestas del Sistema Central.