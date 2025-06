4 Comments

El grupo municipal Segovia en Marcha, ha hecho balance de los dos primeros años del mandato del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Segovia. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha definido esta etapa como “media legislatura perdida”, y ha acusado al equipo de gobierno de “falta de proyecto de ciudad”, “ausencia de políticas transformadoras” y “desconexión con los problemas reales de la ciudadanía”.

San Juan ha asegurado que el gobierno local “ha sido incapaz de poner en marcha iniciativas ambiciosas”, y ha criticado que la gestión municipal es “pasiva, conservadora y poco transparente”. A su juicio, “Segovia sigue esperando que el alcalde empiece a gobernar. No hay una hoja de ruta, no hay diálogo, y no hay una sola política pública que esté abordando los desafíos sociales, económicos o ambientales que enfrenta esta ciudad”.

En el ámbito cultural, ha señalado que el PP ha eliminado los convenios estables con asociaciones, sustituyéndolos por convocatorias de subvención, lo que —según sus palabras— “genera incertidumbre en el tejido cultural segoviano”, al tiempo que “garantiza la paguita a la Fundación Don Juan de Borbón”.

En materia deportiva, ha lamentado el estado de las instalaciones y los retrasos en las subvenciones: “Los clubes y deportistas segovianos han conocido la resolución de las subvenciones del año pasado esta semana, mientras continúan con la incertidumbre de las de este año”.

También ha criticado la política educativa y promocional del consistorio: “Mazarías habla de hacer de Segovia la Oxford española, mientras desatiende el mantenimiento de nuestros colegios públicos, dedicando tres veces más recursos a eventos promocionales que a su mantenimiento. De hecho, solo van a pintar uno de los 17 colegios públicos”.

Respecto al modelo económico, San Juan ha reprochado al alcalde “apostar todo al turismo masivo” mientras “sigue sin aportar un solo euro al impulso de la sociedad intermodal y del puerto seco ferroviario fundamental para la industrialización de la ciudad”. En su opinión, “no hay estrategia de futuro. Solo hay dependencia del turismo y una total desatención de las necesidades estructurales de esta ciudad”.

Por otra parte, ha denunciado que “el alcalde está más preocupado de organizar eventos todos los fines de semana que de la limpieza y el mantenimiento básico de los barrios”, y ha adelantado que “en este pleno se va a aprobar con los votos del PP un incremento de 700.000 euros en el contrato de limpieza viaria respecto a lo establecido en las condiciones iniciales”.

A pesar de este balance negativo, el portavoz municipal ha reafirmado su voluntad de seguir construyendo una alternativa política: “Frente a un gobierno inmóvil, desconectado de la realidad de Segovia y sin ideas, seguiremos trabajando por una ciudad más justa, más habitable y con futuro. Segovia no puede permitirse perder otros dos años”.

Además, Segovia en Marcha ha propuesto una declaración institucional para abordar el estado del transporte en Segovia, en la que plantea medidas relacionadas con el servicio Avant, el transporte por autobús de Avanza y el impacto del peaje de San Rafael. También ha planteado incluir cláusulas anticorrupción en los contratos públicos del Ayuntamiento y elaborar una instrucción para generalizar esta medida, con el objetivo de “proteger el interés general y preservar la confianza ciudadana en las instituciones”.