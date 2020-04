Segovia capital, la que pagará el pato

¿Cómo saldremos de esta en Segovia? Uno es un optimista incorregible, basta con decirles que soy fumador. Tiendo a pensar que todo saldrá bien. Hasta el punto que fui de los tantos que se creyó a pies juntillas que lo del Covid19 era una gripe chunga, que no es poco, pero muy-muy lejos de lo que está pasando. En mi descargo diré que los médicos pensaban lo mismo que yo.

Soy optimista, así pues no me creo ni de la misa la media de todas esas profecías distópicas que auguran desde el fin de la UE, a la polarización bestial, y de ahí a una guerra balcánica en Iberia allá por 2024. Recuerdo 2008, y como economistas tal que Niño Becerra poco menos que daban por abierto el Séptimo Sello. Casandras eco-comunistas que nos pintaban un futuro inmediato con el mar en Córdoba y el personal luchando a navajazos por latas de gasolina. Creo más bien que España supo “reinventarse”. Lo explicaba en La Vanguardia el Nobel Finn Kydland; durante los años anteriores el país había crecido a golpe de burbuja inmobiliaria y créditos. Tras la crisis, en cambio, afloró un sector productivo mucho más competitivo, saneado financieramente e internacionalizado. También en Segovia. Antes de la crisis, los exportadores locales cabían en un taxi; hoy resulta raro encontrar fábricas que no vendan por medio mundo.

Así que auguro que el sector alimentario y el industrial se pondrán pronto en velocidad de crucero. Probablemente la UE se vuelva más quisquillosa con los países-fábrica asiáticos y la diversificación de proveedores y mercados nos beneficiará. En septiembre a tope otra vez.

Ahora bien, lo que es Segovia capital pinta fatal. La ciudad se asienta sobre un triángulo hecho de comercio de franquicia, turismo y restauración, precisamente los tres sectores que más crudo lo tienen. Pienso en la Calle Real y esos locales a 3.000€ el mes. El confinamiento, con medidas de flexibilización gradual, durará hasta mediados de mayo, y aún a partir de entonces, restauración y turismo serán los últimos de los últimos. No veo a casi nadie que no posponga a junio una vuelta a la normalidad (y entre comillas, nada de eventos masivos, nada de verbenas en la plaza). Eso si el virus no repunta. Estamos hablando de tres meses de ingresos cero y con una perspectiva de recuperación muy gradual. Estamos hablando de sectores de poco valor añadido, o lo que es igual, donde amortizar un crédito, aunque sea a interés nulo y avalado por el ICO, es como correr la media maratón cargado de piedras.

Preveo pues carteles de “se alquila” en buena parte de la Calle Real y ejes comerciales. Despidos a mansalva en los grandes restaurantes que penalizarán especialmente a los colectivos más precarios. La dependienta que se saca 500€ atendiendo una tienda y complementa los fines de semana en congresos. Los limpias inmigrantes. Cocineros a media jornada… Bares con el jefe pasados los 60 y que de esta se jubila, ni que sea con 750€ de pensión… El paro se nos irá tranquilamente al 20%. Y aunque una parte pueda “reciclarse” de repartidores o temporeros (para lo cual es clave que el subsidio de paro sea compatible con contratos parciales), pinta realmente mal para la clase trabajadora no especializada. Vienen tiempos muy duros. Y eso sin repuntes; como esta sea la primera andanada del coronavirus y en junio caiga otra, otra en noviembre… no sé yo, tocará plantar patatas por Nueva Segovia y llevar la vaca a pacer a Baterías.

La cosa está cruda para el pequeño rentista que apostó por Airbnb, el turismo rural y urbano acostumbrado a que la web le llene el establecimiento; a todo lo que dependa del turismo internacional y el low-cost le espera el Sinaí. Se tardarán más bien años que meses en recuperar el pulso. Aquellos que estén atrapados en créditos, o soporten gastos fijos considerables lo van a pasar fatal porque el turismo se va a achicar hasta bien entrado 2021. El internacional tardará mucho en recuperarse y la competencia por el turismo nacional, en un país como España, hecho a captar 70 millones de guiris cada año, se apunta feroz. Y hay mucha gente pillada, emprendedores que se reinventaron tras la crisis y viendo que la cosa tiraba, se metieron en créditos para mejorar su negocio. Con todo este personal fuera de juego también la construcción (en mínimos) sufrirá de lo lindo. Y añadan que la inevitable presión fiscal que se nos viene encima no trabajará precisamente a favor del consumo o del sector cultural, otro que tal.

La situación de Segovia capital se antoja, pues, especialmente preocupante y más dependiente que nunca del estamento funcionarial, a su vez dependiente de un Estado con unos problemas de liquidez que se prevén salvajes. ¿Cómo saldremos de esta? Yo creo que son debilidades que ya estaban allí antes. La ciudad no ha querido/sabido diversificarse y eso se paga caro en forma de “teruelización“. Un mercado interno diminuto, escaso valor añadido de la producción. Toca ser muy pero que muy innovadores, pelear por el gran mercado madrileño y poner nuestra mirada en la industria y la provincia, esas desconocidas para los capitalinos. Toca fabricar servicios muy a la medida de estas dos tablas de salvación. Eso y/o tirar de reservas (el que tenga) para afrontar dos añitos que pintan patéticos. Con la excepción de los abogados; ante ellos se atisba un bienio de lujo.