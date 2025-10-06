8 Comments

La Plaza del Azoguejo volvió a acoger este sábado una nueva concentración convocada por la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino, en la que los asistentes reclamaron un alto el fuego en Gaza y mostraron su apoyo a la población palestina.

Se trata de la tercera cacerolada organizada en Segovia desde el inicio del conflicto, una movilización que se celebró de forma simultánea con concentraciones en más de cuarenta ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y Sevilla, así como en diferentes capitales internacionales como Londres, Milán o Nueva York.

La convocatoria comenzó a las 18:30 horas, con los participantes situados en círculo alrededor de las pancartas de la plataforma y portando banderas palestinas. El acto se desarrolló bajo el lema “No en mi nombre, no con mi silencio” e incluyó varias intervenciones centradas en la situación humanitaria en Gaza y en el llamamiento a la comunidad internacional para lograr un cese de la violencia.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de un ciudadano palestino residente en Segovia, que relató su experiencia personal durante los meses de conflicto y el proceso de huida junto a su familia. Su intervención fue seguida con atención por los asistentes, que cerraron el acto con aplausos y consignas en favor de la paz.

La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino anunció la continuidad de sus acciones con vigilias, concentraciones, asambleas y actividades informativas, además de una próxima bicicletada solidaria.