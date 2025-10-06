8 Comments

La Plaza del Azoguejo volvió a acoger este sábado una nueva concentración convocada por la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino, en la que los asistentes reclamaron un alto el fuego en Gaza y mostraron su apoyo a la población palestina.
Se trata de la tercera cacerolada organizada en Segovia desde el inicio del conflicto, una movilización que se celebró de forma simultánea con concentraciones en más de cuarenta ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y Sevilla, así como en diferentes capitales internacionales como Londres, Milán o Nueva York.
La convocatoria comenzó a las 18:30 horas, con los participantes situados en círculo alrededor de las pancartas de la plataforma y portando banderas palestinas. El acto se desarrolló bajo el lema “No en mi nombre, no con mi silencio” e incluyó varias intervenciones centradas en la situación humanitaria en Gaza y en el llamamiento a la comunidad internacional para lograr un cese de la violencia.
Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de un ciudadano palestino residente en Segovia, que relató su experiencia personal durante los meses de conflicto y el proceso de huida junto a su familia. Su intervención fue seguida con atención por los asistentes, que cerraron el acto con aplausos y consignas en favor de la paz.
La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino anunció la continuidad de sus acciones con vigilias, concentraciones, asambleas y actividades informativas, además de una próxima bicicletada solidaria.
6 octubre, 2025
Bien por la gente que se manifiesta por el dolor y sufrimiento que está sufriendo el pueblo palestino. Es mejor que nos llamen perroflautas que gente insensible al dolor ajeno.
6 octubre, 2025
¿Sabrán estos perroflautas, que apoyan el genocidio de Hamás del pueblo palestino, quedándose con la ayuda humanitaria para enriquecerse Los líderes que vive como reyes en Qatar, que a una mujer palestina si se declara lesbiana o trans, la pone Hamás cadena perpetua o la pegan un tiro. O si no comulgas con Hamás te fusilan a la de ya? Algunos estáis muy perdidos. El cannabis os nubla La razón.
6 octubre, 2025
Milán o Nueva York no son “capitales internacionales”.
6 octubre, 2025
Y los secuestrados por Hamas, dos años ya, no protestan ni piden su liberación por Hamas??..que inhumanos y faltos de empatía con el sufrimiento ajeno…la solución al genocidio siempre la ha tenido Hamas: liberar los rehenes..así Israel no tendría escusa ni legitimidad para atacar palestina…hamas vive de la guerra, el plan de paz .lo desarma..lo boicoteará..Israel quiere acabar el genocidio..lo boicoteará..solo EEUU puede pararlo..y los pobres palestinos rehenes de unos y otros
6 octubre, 2025
Exacto. Los pobres ciudadanos palestinos entre los terroristas de Hamás y la respuesta salvaje de los israelíes.
Ojalá se acabe pronto esta pesadilla. Se liberen a los rehenes judíos si es queda alguno vivo a estas alturas y se deje de machacar a la población palestina.
No merecen mi simpatía ni los de Hamás ni el estado israelí. Iguales los unos y los otros.
6 octubre, 2025
Son muy cansinos. Echo en falta la misma sensibilidad con el pueblo cubano: sin comida, sin electricidad ( cortes de hasta 20 h), sin agua y con enfermedades cada vez más acuciantes, sin contar la carencia de medicamentos.
Todo es hipocresía. Manipulación de terroristas que no dan la cara ( aparecen con la cara tapada, como lo hacía ETA), en fin, todo sea por las cañitas que caen después del teatrillo.
6 octubre, 2025
Y viaje gratis en avión desde Israel pagados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con nuestros impuestos, después de la “performance”. Después de un mes y medio de batukada subvencionada por el Mediterráneo y un millón de euros tirados a la basura para que les acompañará poníendoles música, un barco de La Armada.
7 octubre, 2025
La última vez que tus amiguitos del PP rescataron a unos españoles del extranjero los trajo al tuntún en unos ataúdes.