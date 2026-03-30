7 Comments

Gobernar es decidir, y tomar decisiones supone que haya opiniones diversas. Nuestro Alcalde de una forma acertada, necesaria y rápida ha tenido la imperiosa obligación de asfaltar provisional y transitoriamente determinados tramos peligrosos, deteriorados y con riesgo de colapso en las calles de San Agustín, San Facundo y en la plaza de Andrés Laguna, lugares en los que actualmente han desaparecido las causas que obligaron realizar la reparación y se circula con seguridad y con comodidad.
Instituciones y “opinadores de todo”, han manifestado su parecer respecto a estas obras de emergencia mirando solo una cara del problema y analizando únicamente un hipotético perjuicio patrimonial que supuestamente se haya podido producir al tapar los adoquines con asfalto que, también supuestamente, va a hacer inútiles para su reposición, o porque piensan que estéticamente es feísimo –lo que es verdad- pero que no se creen que vaya a ser una actuación eventual o provisional hasta que finalicen las obras del Teatro Cervantes, momento en el que se podrá urbanizar con calidad y recuperar en adoquín -los que están o con los miles que hay en almacenes municipales- las calles y trayectos deteriorados por el paso de maquinaria y vehículos pesados, además del intenso tráfico ordinario, transporte y servicios públicos, reparto de mercancías y vehículos de residentes y visitantes.
La mayoría silenciosa –que no protesta, pero que en privado habla y dice- considera razonable que el Alcalde haya “cogido el toro por los cuernos” de una vez por todas, que se cuide a los vecinos residentes, comerciantes e industriales, en una palabra a los contribuyentes pero, sobre todo, que se haya garantizado la seguridad de las personas, y con ello, el cuidado de la espalda de los conductores, particularmente, de los del transporte y servicios públicos, los repartidores, y los motoristas que iban brincando entre los baches y bodones adoquinados. Yo lo sé bien que por ahí paso todos los días.
La decisión tomada ha sido meditada, prudente, adecuada y acertada pues nuestro alcalde ha valorado todos los intereses en conflicto que ni las instituciones ni los “opinadores de todo” han tenido en cuenta.
No existe perjuicio patrimonial porque los adoquines y la pavimentación en piedra mejoran la estética monumental de la Ciudad, pero son removibles, accesorios, recuperables y/o sustituibles sin que se pierda ni la calidad del conjunto y menos de sus monumentos dado que se trata de una actuación provisional y transitoria mientras duran unas obras, las del Teatro Cervantes, entre otras.
Recientemente se ha realizado una actuación similar, aunque más pequeña, cubriendo con una gruesa capa de hormigón las escaleras emborrilladas de la calle de Esteban del Amo García para permitir el acceso rodado desde la calle del Dr. Velasco hasta la Plaza de San Esteban. Lógicamente a nadie sorprendió, ni siquiera a los “opinadores de todo”, por lo razonable de la actuación, su provisionalidad y el resultado inocuo para el pavimento de la calle y para la Iglesia de San Esteban una vez finalizadas las obras y retirado el hormigón, como puede comprobarse.
Además, conviene recordar que en alguna otra ocasión se ha recurrido a soluciones de este tipo sin que ello haya generado polémica ni alarma alguna. Ahí está el ejemplo de la plaza de Día Sanz y un tramo de la calle Almira, junto al Acueducto y la Academia de Artillería, que lleva años asfaltada y cuya imagen forma ya parte de la normalidad cotidiana sin que nadie haya cuestionado su idoneidad o su impacto en el entorno monumental. La experiencia demuestra, por tanto, que algunas actuaciones, cuando son necesarias, acaban siendo asumidas con naturalidad por vecinos y visitantes, sin menoscabo alguno del valor patrimonial de la ciudad. Aunque, insisto, la intervención en la calle San Agustín es provisional y transitoria.
La Alcaldía también ha tenido que mirar a la otra cara del problema valorando la seguridad de los vecinos, familias, establecimientos comerciales, de hostelería, oficinas públicas y privadas del casco histórico; de las personas que acceden todos los días en gran número a los centros públicos y privados, a visitar monumentos o a lo que quieran. Es de ineludible necesidad garantizar el paso franco de las ambulancias, los bomberos, la policía local, la policía nacional, otros servicios públicos y de emergencias. Imaginemos qué hubiera pasado si desgraciadamente en caso siniestro no hubiera podido acceder la autoescala de nuestros bomberos, o a su paso hubiera colapsado la calle. O que cualquiera de nosotros tuviera que ser evacuado en ambulancia con rapidez botando entre baches; o que alguna persona se lesionara en un autobús de servicio público si se cayera o se golpeara contra la estructura.
Hay además otras razones que no comento por estar debidamente motivadas en la resolución municipal que es pública y publicada. Parece claro que el asfaltado de algunos tramos de las calles de San Agustín, San Facundo y en la plaza de Andrés Laguna, era necesario, es reversible, no perjudica al patrimonio monumental de la Ciudad, y garantiza la seguridad de las personas y los bienes. Para mí, y para la mayoría de los que disfrutamos y padecemos el casco histórico, un acierto.
30 marzo, 2026
La verdad es que el tránsito ha mejorado bastante. La mayoría de los vecinos lo vemos así. Y si como dicen, es temporal, estoy seguro de que beneficiará a todos. Gracias por la aclaración.
30 marzo, 2026
ummmm… me imagino que nuestro grandísimo e ilustrísimo Sr. Alcalde (o su partido en caso contrario) asumirán el coste de reparar dos veces la misma calle, no? Ya que es un ser tan magnánimo que en su grandísima inteligencia habrá considerado no hacer pagar a los segovianos dos veces por lo mismo. O es que como ha visto que no tiene ningún futuro en el cargo a partir del 2027, ha decidido que ese marrón se lo coma su sucesor?
A lo largo de los infaustos años que lleva en el cargo, los segovianos hemos podido ver que no le cuesta nada gastar el dinero ajeno en cosas totalmente superfluas: peatonalizar una calle en contra de la opinion de todo el mundo, comprarse dos coches de lujo para uso propio, comprar, para la policia local, coches innecesariamente caros, hacer verdaderas chapuzas en las plazas de nueva segovia, etc, etc..
Sera recordado como el peor alcalde de Segovia de los ultimos tiempos (y mira que es dificil conseguir eso).
30 marzo, 2026
¿Los adoquines no quedan inutilizados por estar “pringados” de asfalto?
¿Cuánto va a costar sustituirlos el día que se haga el arreglo definitivo de esa zona?
30 marzo, 2026
Por lo menos admite comentarios no como Acebes
30 marzo, 2026
En su artículo de opinión, se convierte usted en uno más, en un “opinadores de todo”. Es curioso y llama la atención como trata de justificar una acción de Gobierno que no tiene justificación y “opina” como hacen los “opinadores de todo” que hay una mayoría silenciosa que respalda la decisión tomada por su Ilustrísimo Sr. Alcalde D. José Mazarías. Que equivocada es esa opinión y que manera tan burda de manipular a la opinión pública tiene usted, Sr. González-Salamanca, para que esta opinión pública se convierta en “opinadores de todo” pero para que opinien favorablemente a sus intereses políticos y electorales.
El perjuicio Patrimonial claro que se produce, y durante estos 2 largos años o más, los miles de visitantes, algunos nacionales y otros internacionales, que pasen por la calle San Agustín, se van a llevar una desagradable sorpresa al ver un asfalto que no ha estado nunca y que no debería de estar.
Esiste un Patrimonio intangible y no cuantificable que se va a deteriorar con el simple hecho de ver una calle asfaltada en un recinto histórico y los “opinadores de todo” lo comenten a sus familiares o amigos de Burgos, Sienna, Roma o París.
El Gobierno hay que ejercerlo, pero ejercerlo adecuadamente. Ustedes, deberían de haber ejercido las acciones de mantenimiento y reparación de los baches o hundientos en los momentos en los que se ha ido produciendo con los cortes temporales de la vía, los fines de semana que hubieran sido necesarios, o con cortes de un carril y con paso alternativo regulado por semáforos de obra.
Pero son tan ineptos que no son capaces de ejercer la acción de Gobierno correctamente y tan soberbios que no son capaces ante el error cometido de admitirlo y pedir disculpas a los ciudadanos.
Que les vaya bonito, que es lo que “opinamos” una mayoría silenciosa, que esparamos verles dentro de un año y 2 meses en la oposción.
30 marzo, 2026
No es de recibo lo de este petulante Concejal. Se cree que que sus argumentos van a ser aceptados, como palabra del Rey Melchor, por la Ciudadanía. Y ello no es así.
El Concejal, el Alcalde y el Ayuntamiento está sometidos al Estado de Derecho. Y si el PEAHIS, que se aplica sin indulgencia a los ciudadanos que quieren efectuar una actuación urbanística están sometidos al art. 153 del mismo y éste impone que en las obras de urbanización, actuaciones de pavimentación incluidas, sin distingo entre provisionales y definitivas ni entre urgentes y no urgentes, se necesita un Informe del Órgano Técnico Municipal creado en el PEAHIS aprobando la misma, al tratarse de Informe sobre BIC, así hay que hacerlo Y NO SE HA HECHO. Así de sencillo.
Esa Comisión está conformado por Acuerdo del pleno y la convoca o el Concejal o el Alcalde, por lo que la urgencia no es excusa el argumento de la Urgencia. Y en esa Comisión aparecen como integrantes, salvo error, la Junta de CYL, Patrimonio Cultural.
Decirnos que el alquitrán va a solucionar los efectos sobre los bordillos que sirven de calzada actual por el paso de maquinaría de gran tonelaje, es como decirnos que una gorra nos protege de la caída de una Caja de seguridad desde el 4º piso sobre nuestra cabeza.
Se va a seguir deteriorando, como hasta ahora ha sucedido, la cama de la calzada, con hundimiento de la misma. Y, por ello, se va a quebrar tanto el alquitrán como los bordillos. Y, además, éstos van a sufrir el daño derivado de este efecto.
Desechar y descalificar por “palomeros” – término del basket y no con referencia a la Presidenta del PP – la opinión de entidades como “San Quirce” o “Amigos del patrimonio”, es absurdo, además de pobreza en los argumentos. ¿Qué estudios técnicos avalan lo que dice nuestro amigo petulante? El Acuerdo de la Comisión Informativa sólo hace referencia a un Informe 11 marzo 2026 del Técnico Municipal, el cual carece de estos conocimientos por la sencilla razón de que en dicho Informe no se hace referencia. Y si los tuviera, los ha ocultado. Lo cual es más grave aún.
Decir que se sabe lo que piensa la mayoría silenciosa, es más petulante aún que la propia petulancia del concejal. Yo no sé qué piensan los que no opinan. Sé lo que piensan los que opinan. Es más, cuando compro el pan en dicha calle, sé lo que piensan los que hablan conmigo, por mi edad y experiencia municipal. Y no es lo que dice ni el Concejal si sus Palomeros.
Huele a prevaricación. Huele a daños al Patrimonio.
Lo veremos. ¿responsable? quien aceptó la propuesta de la Comisión Informativa y adoptó el Acuerdo. Él sabe quien es. Buen Mozo!
30 marzo, 2026
Una importante matización.
Este “PETULANTE CONCEJAL” Convertido en “OPINADOR”
Efectivamente opina y aclara desde su posición de Concejal y como vecino del recinto amurallado y lo hace permitiendo que todos contestemos y mostremos nuestra opinión, a favor o en contra.
Se da el caso de otro “PRÓCER de nuestros pinares” Que suelta su perorata y censura las opiniones.
Y ya que participo, me voy a permitir opinar.
Hoy mismo, bajando por la Calle San Frutos, desde la Plaza Mayor hacia Judería Vieja. he podido contar, en menos de 10 m y en una acera de 80 cm. No menos de 30 tapas de fundición de los diferentes servicios. No tengo la solución, pero habría que darle una pensada. En la citada acera y otras muchas de la ciudad, el material metálico y resbaladizo, ocupa mas del 50% de la acera.