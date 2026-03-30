Dos detenidos por robar placas solares en una empresa de El Espinar

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido el día 5 de febrero de 2026 en el interior de una empresa ubicada en el polígono de Los Llanos de San Pedro, en El Espinar.

Los autores, aprovechando una ausencia temporal de los trabajadores, forzaron el candado de la puerta de acceso al recinto de la empresa y accedieron con una furgoneta para, una vez en el interior, cargar 19 placas fotovoltaicas de grandes dimensiones, abandonando el lugar con ellas.

Se da la circunstancia que los presuntos autores, con numerosos antecedentes por robos y alteración del orden público, habían sido identificados, días antes del robo, por miembros de la policía local de El Espinar, lo que propició su rápida identificación por parte del Equipo ROCA de la 1ª Compañía, que procedieron a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.