Abierto el plazo para la contratación temporal en el Programa de Empleo Provincial

La Diputación de Segovia ha publicado este 30 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del Programa de Empleo Provincial 2026, dotado con 1,75 millones de euros para fomentar la contratación de personas desempleadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y Comunidades de Villa y Tierra. La iniciativa busca financiar empleos vinculados a obras y servicios de interés general, con el objetivo de dinamizar la economía local y reforzar los servicios municipales.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado que el programa representa “una apuesta decidida por el desarrollo económico y social de la provincia”, destacando además la importancia de generar oportunidades laborales en el medio rural para fijar población y mantener la vitalidad de los pueblos. El plan contempla dos líneas de ayudas: una subvención directa de 6.300 euros para cada entidad beneficiaria y otra adicional de 3.360 euros para municipios de más de 250 habitantes que contraten a una segunda persona.

Las contrataciones deberán durar entre 90 y 180 días, a jornada completa o parcial, y podrán realizarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, adaptándose a necesidades estacionales. Las personas contratadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El plazo de solicitud se abrirá tras la publicación oficial y permanecerá disponible hasta el 15 de mayo, mientras que la justificación de las ayudas podrá presentarse hasta el 4 de diciembre de 2026.