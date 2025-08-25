5 Comments

La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia llevará a cabo el lunes 25 de agosto, trabajos para la retirada de arbolado y otros restos vegetales en el cauce del río Eresma a su paso por la ciudad. Concretamente, la zona de actuación es la incluida entre la fábrica de Borra, en el barrio de San Lorenzo y el puente de la Fuencisla, en San Marcos.

Los trabajos se acometen en este momento por ser la época del año en la que el nivel del agua del río es más bajo, lo que facilita la actuación. No obstante, para la ejecución será necesario el uso de maquinaria pesada en algunos de los tramos del cauce. Los mismos trabajos permitirán realizar arreglos provisionales en la pasarela sobre el río, a la altura de la fábrica de Borra, por la existencia de tablones levantados y otros desperfectos. No obstante, está previsto que en breve se lleve a cabo una actuación integral en dicho puente.

La actuación, con un presupuesto de 8.000€, corre a cargo de la empresa Skilnal, en coordinación con el Centro Especial de Empleo “La unidad especial”, cuyos trabajadores se encargan habitualmente del mantenimiento de los valles del Eresma y el Clamores.