Resuelta la avería de un autobús urbano en la calle Alamillo

La avería de un autobús urbano en la calle Alamillo obligó en la tarde de este lunes a modificar temporalmente el recorrido de varias líneas en Segovia.

El incidente se produjo alrededor de las 18:00 horas, lo que motivó que los autobuses que circulan habitualmente por esa vía se desviaran de forma provisional por la calle San Gabriel, entre la rotonda de Bomberos y la de la plaza de la Artillería.

Según informó el Ayuntamiento, esta medida se mantuvo durante algo más de una hora, hasta la retirada del vehículo averiado. La normalidad quedó restablecida en torno a las 21:30 horas, cuando los autobuses retomaron el itinerario previsto hacia la plaza Oriental, tras el desvío ya establecido con motivo de las obras en Padre Claret.

La incidencia no afectó a los horarios ni a las paradas de las líneas implicadas, por lo que el servicio se mantuvo con normalidad durante la alteración del recorrido.