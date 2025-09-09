free web stats

Resuelta la avería de un autobús urbano en la calle Alamillo

La avería de un autobús urbano en la calle Alamillo obligó en la tarde de este lunes a modificar temporalmente el recorrido de varias líneas en Segovia.

El incidente se produjo alrededor de las 18:00 horas, lo que motivó que los autobuses que circulan habitualmente por esa vía se desviaran de forma provisional por la calle San Gabriel, entre la rotonda de Bomberos y la de la plaza de la Artillería.

Según informó el Ayuntamiento, esta medida se mantuvo durante algo más de una hora, hasta la retirada del vehículo averiado. La normalidad quedó restablecida en torno a las 21:30 horas, cuando los autobuses retomaron el itinerario previsto hacia la plaza Oriental, tras el desvío ya establecido con motivo de las obras en Padre Claret.

La incidencia no afectó a los horarios ni a las paradas de las líneas implicadas, por lo que el servicio se mantuvo con normalidad durante la alteración del recorrido.

