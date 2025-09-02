Restablecido el tráfico en el Camino de la Piedad

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Obras y Servicios, ha finalizado los trabajos de reparación del pavimento en la calle Camino de la Piedad, donde se había producido un hundimiento de grandes dimensiones junto a un pozo de registro de la red de saneamiento. Se restablece por tanto desde hoy el tráfico por esta vía, que recupera su sentido habitual de circulación.

Además del arreglo de este bache, los operarios municipales han intervenido en el pozo de registro y en dos tramos de tubería de hormigón situados aguas arriba del pozo, ya que durante la excavación se detectaron filtraciones en el subsuelo provocadas por la rotura de dichos tramos. Estos trabajos han supuesto un coste de 12.000 euros.

El pavimento se ha dejado provisionalmente con hormigón, puesto que esta calle está incluida en el plan de asfaltado previsto por el ejecutivo local para este año 2025.

Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando activamente para reparar y mejorar las calles del municipio. Asimismo, agradece la comprensión y colaboración de los vecinos durante el tiempo en el que se han llevado a cabo estas obras.