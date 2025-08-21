Restablecida la circulación en San Marcos tras los trabajos de asfaltado

A última hora de la tarde de este miércoles, 20 de agosto, quedó restablecido el tráfico en la zona de obras de asfaltado del barrio de San Marcos y el entorno de la Fuencisla. Desde ese momento se puede circular por la zona, aunque el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución, ya que continúa siendo un área en obras y todavía no se ha completado la señalización horizontal.

Con la finalización de los trabajos de asfaltado, se ha reabierto también la carretera de la Cuesta de los Hoyos y la vía de acceso a Zamarramala desde San Marcos. La recuperación del tráfico permitirá que este jueves se restablezca también el servicio de la línea 9 de autobús urbano hasta el barrio de Zamarramala.

Por otra parte, durante la jornada de este jueves, 21 de agosto, continuarán las labores de asfaltado entre el arco de la Fuencisla y San Pedro Abanto. En ese tramo no será posible circular mientras duren los trabajos.