Rescatados dos senderistas en el Pico de Dos Hermanas

El aviso fue gestionado por el Centro Operativo de Servicios (COS) de Segovia que, tras recibir la información del incidente a través del 112, activó de inmediato el protocolo de rescate en montaña y coordinó el dispositivo para garantizar una intervención rápida y segura. Hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de la Guardia Civil con base en Navacerrada, quienes localizaron a los senderistas en una zona comprometida por el estado del terreno.

Los jóvenes fueron localizados atrapados en una zona rocosa de “Los Claveles”, donde quedaron atrapados por el hielo y la niebla, no pudiendo avanzar debido a la fuerte pendiente y a la falta de material. Los especialistas de la Guardia Civil accedieron a ellos y tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad.

Los rescatados son una mujer de 19 años, vecina de Madrid, y un varón de 20 años, vecino de Rivas-Vaciamadrid. Tras el operativo, fueron trasladados en perfecto estado de salud hasta el Puerto de Navacerrada donde de madrugada los recogió un familiar.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en actividades de montaña durante la época invernal, planificar adecuadamente las rutas y consultar la previsión meteorológica, así como ir provistos del material técnico adecuado para evitar situaciones de riesgo.