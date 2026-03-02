Dos heridos leves en un fin de semana con tres accidentes de tráfico en Segovia

Además de este accidente con víctimas, el sábado se produjo otro siniestro en la calle Romero, a la altura del número 19, con un único turismo implicado y resultado de daños materiales. El domingo, a las 20:13 horas, se registró una embestida entre dos vehículos en la calle Dámaso Alonso, también con daños materiales y sin heridos.

Durante el fin de semana se practicaron ocho controles de documentación, alcoholemia y drogas. Como resultado, se interpusieron varias denuncias: una por no utilizar el cinturón de seguridad, dos por carecer de seguro obligatorio y cinco por no tener la ITV en vigor. También se realizó un control específico de bicicletas y vehículos de movilidad personal en zonas peatonales, sin infracciones, y un control de acceso a zonas restringidas en la Plaza Mayor, con una denuncia.

En el ámbito de los servicios coordinados a través del 112, los agentes intervinieron en siete incidentes sanitarios, seis de ellos con traslado al Hospital General y uno con alta en el lugar.

Asimismo, se instruyeron diligencias como investigado contra un conductor por un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Policía Local también medió en un conflicto en un domicilio y atendió cinco avisos por molestias de ruidos, cuatro procedentes de vecinos y uno de un establecimiento.

En cuanto a denuncias relacionadas con la ordenanza municipal sobre consumo de alcohol, se registró una sanción por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.