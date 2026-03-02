Corte de tráfico en la calle Eulogio Martín Higuera

La aparición de una oquedad y un hundimiento de grandes dimensiones ha obligado a cortar el tráfico en la calle Eulogio Martín Higuera, en el tramo comprendido entre la plaza de Adolfo Suárez y la confluencia con la calle Licenciado Peralta.

El corte permanecerá vigente hasta que los operarios del servicio municipal de obras finalicen los trabajos de reparación en la zona afectada.

No obstante, se mantiene la circulación entre la calle Licenciado Peralta y la plaza del Conde Alpuente, así como el acceso al garaje situado en la vía afectada.

El Ayuntamiento de Segovia agradece la paciencia y comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas.