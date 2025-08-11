8 Comments

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad ha mostrado su indignación por la decisión de Renfe de incluir nuevas paradas en su servicio AVE Madrid–Santander en Valladolid y Palencia, pero no en Segovia. Así lo ha manifestado su portavoz, Silvia García, en una entrevista en Radio Segovia Cadena SER, donde ha lamentado que esta decisión suponga “un nuevo menosprecio hacia Segovia”.

García ha subrayado que “no tiene ni nombre que, ampliando frecuencias y trayectos, se nos vuelva a dejar fuera”. Según ha recordado, la exclusión se suma a las supresiones de paradas que han sufrido en los últimos meses y que la asociación lleva tiempo reclamando revertir. “Esto es un agravio comparativo con otras ciudades”, ha añadido.

La portavoz ha asegurado que la asociación va a mantener la presión sobre Renfe y el Ministerio de Transportes para que Segovia recupere las frecuencias perdidas y pueda beneficiarse de las ampliaciones anunciadas. “Pedimos que, si hay trenes que pasan por nuestra estación, hagan parada aquí. Es de sentido común”, ha afirmado.

Por último, García ha recordado que el servicio AVE en Segovia “no es un lujo, es una necesidad” y que la alta demanda de usuarios avala la viabilidad de estas paradas. “Renfe tiene que dejar de tratarnos como una ciudad de segunda y entender que somos parte esencial de la red”, ha concluido.