8 Comments

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad ha mostrado su indignación por la decisión de Renfe de incluir nuevas paradas en su servicio AVE Madrid–Santander en Valladolid y Palencia, pero no en Segovia. Así lo ha manifestado su portavoz, Silvia García, en una entrevista en Radio Segovia Cadena SER, donde ha lamentado que esta decisión suponga “un nuevo menosprecio hacia Segovia”.
García ha subrayado que “no tiene ni nombre que, ampliando frecuencias y trayectos, se nos vuelva a dejar fuera”. Según ha recordado, la exclusión se suma a las supresiones de paradas que han sufrido en los últimos meses y que la asociación lleva tiempo reclamando revertir. “Esto es un agravio comparativo con otras ciudades”, ha añadido.
La portavoz ha asegurado que la asociación va a mantener la presión sobre Renfe y el Ministerio de Transportes para que Segovia recupere las frecuencias perdidas y pueda beneficiarse de las ampliaciones anunciadas. “Pedimos que, si hay trenes que pasan por nuestra estación, hagan parada aquí. Es de sentido común”, ha afirmado.
Por último, García ha recordado que el servicio AVE en Segovia “no es un lujo, es una necesidad” y que la alta demanda de usuarios avala la viabilidad de estas paradas. “Renfe tiene que dejar de tratarnos como una ciudad de segunda y entender que somos parte esencial de la red”, ha concluido.
11 agosto, 2025
Estoy del de Vigo y del de Valladolid hasta los… Ahí, sí.
11 agosto, 2025
Gracias PSOE. Gracias Óscar Puente.
Y Aceves ni está ni se le espera para defender a su tierra.
En las próximas elecciones os estamos esperando.
11 agosto, 2025
Me parece bien que presionen para tener el mayor número posible de trenes que paren en Segovia y para mantener las ayudas del ministerio y de la Junta. El desplazamiento en autobús a Madrid tiene mucha mayor demanda y ninguna ayuda por parte de la junta de Castilla y León (que creo que es del 25 por ciento en el caso de la mayor parte de los viajes Segovia-Madrid en alta velocidad).
11 agosto, 2025
Y la señora socialista Clara Martín, que dice “defender Segovia”, ¿qué opina de esto? Y los periodistas segovianos, ¿a qué esperan para preguntar a Clara Martín sobre la decisión de su jefe del PSOE? ¿Para qué sirve que Clara Martín esté en la ejecutiva del PSOE? Respuesta: solo busca su propio beneficio. Segovia, le importa una mie….
11 agosto, 2025
Aceves !! Vas a hacer una manifestacion para defender a Segovia y su tren o tampoco???.hablara con Puente?.en Córdoba,por ejemplo, van a impartir cursos gratuitos de FP para 7000 plazas en 110 especialidades y trabajar en la base logística del ejercito de tierra que se instalará all ( incluida la base mixta )..así se crea riqueza, en Córdoba claro..los jóvenes segovianos y segovianas estarán eternamente agradecidos por la inacción ,desidia y abandono de nuestros representantes.y los cordobeses aún más por todo lo contrario, .que nuestros diputados se pongan a trabajar ya y consigan algo!! El tren sería un buen principio
https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/junta-andalucia-licita-formacion-110-especialidades-7000-20250627114431-nts.html
11 agosto, 2025
El Puente y el Tuerto se pueden ir a… Con Aceves a recoger cebollinos. Lejos, muy lejos de Segovia, a la que ningunean y desprecian. A ver quién vota eso.
11 agosto, 2025
Como segoviano me gustaría que una alternativa a la base mixta-pcmasa existiera y se quedará en Segovia. Una pregunta seria, que parece que hay entendidos ¿En que terrenos se ubicaría? ¿Donde se dispone de terrenos de la administración para hacerlo? ¿Habría que expropiar?
11 agosto, 2025
Pues como han hecho en Córdoba..pero para eso primero hay que trabajar, defender Segovia y no bajar la cabeza sumisamente por un puesto en el congreso..eso sí muy bien pagado