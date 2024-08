5 Comments

Raquel Alonso, exconcejala del equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Segovia ya es oficialmente delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. El acto ha tenido lugar esta mañana en un acto protocolario en la propia delegación.

“Comienzo esta nueva etapa con ilusión, compromiso y lealtad, no sólo a la institución que me había crecer profesionalmente, sino a todos los que han depositado la confianza en mi para asumir esta nueva responsabilidad”, afirmaba Alonso que añadía “para ello llevaré a cabo una marcada labor continuista como no puede ser de otra manera”.