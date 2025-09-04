Presentación del nuevo director de la Academia de Artillería

El nuevo director de la Academia de Artillería, el teniente coronel, Antonio Jesús Miró Bujosa, visitaba la Subdelegación del Gobierno, dentro de su ronda de visitas institucionales, siendo recibido por la subdelegada del Gobierno, Marián Rueda. Junto al nuevo director, ha estado el actual, el coronel Rafael de Felipe Barahona, quien ha querido acompañar al nuevo director en su presentación, a la vez que se ha despedido de la subdelegada. Ambas instituciones siempre han tenido un contacto directo y de colaboración, algo que así seguirá siendo. La subdelegada daba la bienvenida al nuevo director y elogiaba a su predecesor: “ha sido un honor trabajar con Rafael de Felipe, ha sido una persona, cercana, participativa en todos los actos de la ciudad, y que ha realizado un gran trabajo como director de la Academia, le agradezco mucho su trabajo y le deseo el mayor de los éxitos en su nuevo destino”, señalaba.

Miró Bujosa ingresó en la Academia General Militar en 1993, perteneciendo a la 53ª promoción. Es diplomado de Estado Mayor y tuvo como teniente destino en la Brigada Paracaidista; Guardia Real y Regimiento de Artillería Antiaérea 71, como capitán; y Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA), Estado Mayor del Ejército, Regimiento de Artillería Antiaérea 71 y Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa en el empleo de Comandante. En 2019 se hizo cargo del mando del Grupo de Artillería Antiaérea II/71. Ha participado en las misiones internacionales de Bosnia Herzegovina (SFOR), Kosovo (KFOR), Afganistán (ISAF) y apoyo a Irak (Inherent Resolve).